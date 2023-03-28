Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария может подписать Маунта. Футболист нравится Тухелю
Стороны так и не договорились о новом контракте с игроком
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" может подписать полузащитника "Челси" Мейсона Маунта, контракт которого истекает летом 2024-го. "Синие" попроят минимум 50 миллионов фунтов за своего воспитанника.
Сообщается, что Томас Тухель большой фанат таланта Маунта и хотел бы видеть полузащитника в команде. При 18 месяцах специалиста в "Челси", Мейсон был ключевым звеном команды, тогда как при Поттере уступил лидерство другим футболистам.
"Челси" также не спешит предлагать новый контракт своему воспитаннику. Сообщалось, что клуб вряд ли будет продлевать игрока и попытается извлечь прибыль из трансфера полузащитника.
В этом сезоне Маунт провел за "Челси" 32 матча, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего хавбека в 65 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Кремень-2 переиграл представителя Первой лиги. Таблица спаррингов клубов Второй лиги
- На Уэмбли Украина выглядела обреченно и беззубо. Виноваты все по цепочке, но начинать стоит "с головы"
- РФ может вернуть себе доминирование в украинском небе с помощью истребителей 4-го поколения
- Официально: Бавария уволила Юлиана Нагельсманна. Известно имя нового главного тренера
- Чтобы легче было воровать украинские стиралки. Стивен Сигал будет учить российских военных айкидо
- Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО