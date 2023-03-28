Бавария может подписать Маунта. Футболист нравится Тухелю

"Бавария" может подписать полузащитника "Челси" Мейсона Маунта, контракт которого истекает летом 2024-го. "Синие" попроят минимум 50 миллионов фунтов за своего воспитанника.

Сообщается, что Томас Тухель большой фанат таланта Маунта и хотел бы видеть полузащитника в команде. При 18 месяцах специалиста в "Челси", Мейсон был ключевым звеном команды, тогда как при Поттере уступил лидерство другим футболистам.

"Челси" также не спешит предлагать новый контракт своему воспитаннику. Сообщалось, что клуб вряд ли будет продлевать игрока и попытается извлечь прибыль из трансфера полузащитника.

В этом сезоне Маунт провел за "Челси" 32 матча, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего хавбека в 65 миллионов евро.