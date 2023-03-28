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Бавария может подписать Маунта. Футболист нравится Тухелю

Германия
(2 голосов)

Стороны так и не договорились о новом контракте с игроком

Бавария может подписать Маунта. Футболист нравится Тухелю

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" может подписать полузащитника "Челси" Мейсона Маунта, контракт которого истекает летом 2024-го. "Синие" попроят минимум 50 миллионов фунтов за своего воспитанника.

Сообщается, что Томас Тухель большой фанат таланта Маунта и хотел бы видеть полузащитника в команде. При 18 месяцах специалиста в "Челси", Мейсон был ключевым звеном команды, тогда как при Поттере уступил лидерство другим футболистам.

"Челси" также не спешит предлагать новый контракт своему воспитаннику. Сообщалось, что клуб вряд ли будет продлевать игрока и попытается извлечь прибыль из трансфера полузащитника.

В этом сезоне Маунт провел за "Челси" 32 матча, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего хавбека в 65 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Томас Тухель Челси (Лондон) Мейсон Маунт
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Источник:
thetimes.co.uk

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