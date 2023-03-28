Германия произвела вынужденную замену еще в первом тайме товарищеского матча

В первом тайме товарищеского матча против Бельгии Германия еще до десятой минуты пропустила два мяча. Впоследствии один гол удалось отыграть, но все это происходило на фоне неприятных новостей о здоровье Леона Горетцки.

На 38-й минуте в одном из эпизодов он получил травму и не смог продолжить игру. Вместо Горетцки на поле вышел Феликс Нмеча.

О степени серьезности травмы станет известно позже.