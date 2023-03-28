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Германия произвела вынужденную замену еще в первом тайме товарищеского матча

Германия
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Леон Горетцка не смог доиграть до конца первого тайма

Германия произвела вынужденную замену еще в первом тайме товарищеского матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В первом тайме товарищеского матча против Бельгии Германия еще до десятой минуты пропустила два мяча. Впоследствии один гол удалось отыграть, но все это происходило на фоне неприятных новостей о здоровье Леона Горетцки.

На 38-й минуте в одном из эпизодов он получил травму и не смог продолжить игру. Вместо Горетцки на поле вышел Феликс Нмеча.

О степени серьезности травмы станет известно позже.

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В статье: Германия Леон Горецка
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