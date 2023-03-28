Германия
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Германия произвела вынужденную замену еще в первом тайме товарищеского матча
Леон Горетцка не смог доиграть до конца первого тайма
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первом тайме товарищеского матча против Бельгии Германия еще до десятой минуты пропустила два мяча. Впоследствии один гол удалось отыграть, но все это происходило на фоне неприятных новостей о здоровье Леона Горетцки.
На 38-й минуте в одном из эпизодов он получил травму и не смог продолжить игру. Вместо Горетцки на поле вышел Феликс Нмеча.
О степени серьезности травмы станет известно позже.
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