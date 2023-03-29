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Тренер сборной Германии: Бельгия нас безжалостно обыграла

Германия
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Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение в спарринге

Тренер сборной Германии: Бельгия нас безжалостно обыграла

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение в товарищеском матче от национальной команды Бельгии (2:3).

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"Мы были слишком осторожны в первые полчаса, слишком пассивны. Нам не удалось нажать на соперника, Бельгия нас безжалостно обыграла.

Потом мы сменили игру, тогда стало немного больше стабильности. Команда играла с большим энтузиазмом. После 30 минут мы действовали лучше, а затем захотели оказать давление на соперника. Тогда также было подмечено, что Бельгия допускает больше ошибок. Для нас важно, чтобы мы работали над тем, когда нужно начинать прессинг.

Огромный комплимент зрителям, почувствовавшим, что команда пыталась переломить результат, и очень поддерживающим нас", - заявил Флик.

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В статье: Германия Бельгия Ханси Флик
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