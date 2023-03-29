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Блицкриг наоборот. Германия - Бельгия 2:3. Видео голов и обзор матча

Германия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Германия - Бельгия, 28 марта 2023

Блицкриг наоборот. Германия - Бельгия 2:3. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images

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Вашему вниманию видеообзор товарищеского матча Германия - Бельгия. Гости шокировали хозяев двумя голами в первые десять минут, но Бундестим, конечно, не сдалась и перед перерывом сократила отставание с помощью пенальти. Шестой гол в шести матчах за немецкую сборную провел форвард Вердера Фулькруг. Но после перерыва Кевин Де Брюйне вернул бельгийцам преимущество в два мяча. Гнабри очень старался, чтобы его команда избежала поражения и даже сократила отставание до минимума, но в итоге Бельгия праздновала победу.

Товарищеский матч. 28.03.2023
Германия - Бельгия 2:3
Голы: Фулькруг 44 (пен.), Гнабри 87 – Карраско 6, Лукаку 9, Де Брюйне 78

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В статье: Германия Бельгия Ромелу Лукаку Кевин Де Брюйне
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