Блицкриг наоборот. Германия - Бельгия 2:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор товарищеского матча Германия - Бельгия. Гости шокировали хозяев двумя голами в первые десять минут, но Бундестим, конечно, не сдалась и перед перерывом сократила отставание с помощью пенальти. Шестой гол в шести матчах за немецкую сборную провел форвард Вердера Фулькруг. Но после перерыва Кевин Де Брюйне вернул бельгийцам преимущество в два мяча. Гнабри очень старался, чтобы его команда избежала поражения и даже сократила отставание до минимума, но в итоге Бельгия праздновала победу.

Товарищеский матч. 28.03.2023

Германия - Бельгия 2:3

Голы: Фулькруг 44 (пен.), Гнабри 87 – Карраско 6, Лукаку 9, Де Брюйне 78