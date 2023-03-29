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Лучший бомбардир Бундеслиги по голам после выхода на замену принял решение завершить карьеру
Форвард доиграет сезон
Фото: twitter.com/scfreiburg
Нападающий "Фрайбурга" Нильс Петерсен принял решение завершить карьеру в конце сезона. 34-летний нападающий является лучшим бомбардиром в истории Бундеслиги после выхода на замену.
Петерсен забил 33 мяча, после того как заменял партнеров по команде. Ближайший его преследователь Клаудио Писарро, завершивший карьеру в 2020-м, забил 21 гол после выхода на замену. Третий в списке – Александр Циклер с 18-ю забитыми мячами.
Петерсен провел во "Фрайбурге" почти 8 лет. Он перешел летом 2015-го из "Вердера" за 2,8 миллиона евро. В своей карьере Петерсен выступал за "Баварию", "Энерги", "Карл Цейсс" и "Хальберштадт". Форвард является воспитанником "Вернигероде".
За свою карьеру Петерсен забил 192 гола и отдал 47 голевых передач в 514-ти матчах.
33 – Most goals scored as a substitute in the Bundesliga’s history:— OptaFranz (@OptaFranz) March 29, 2023
???? Nils Petersen 33
???? Claudio Pizarro 21
???? Alexander Zickler 18
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