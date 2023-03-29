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Беллингем – лучший игрок до 21 года по версии ESPN. В пятерке Педри, Гави, Сака и Мусиала
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Фото: Bundesliga, Twitter
ESPN опубликовал рейтинг лучших футболистов до 21 года по состоянию на 1 апреля 2023-го. Полный список состоит из 39 футболистов.
Полный список выглядит следующим образом:
- Джуд Беллингем, "Боруссия" Дортмунд;
- Педри, "Барселона";
- Букайо Сака, "Арсенал";
- Джамал Мусиала, "Бавария";
- Гави, "Барселона";
- Эдуардо Камавинга, "Реал Мадрид";
- Габриэл Мартинелли, "Арсенал";
- Флориан Виртц, "Байер";
- Йошко Гвардиол, "Лейпциг";
- Мойсес Кайседо, "Брайтон";
- Алекс Бальде, "Барселона";
- Ансу Фати, "Барселона";
- Юрриен Тимбер, "Аякс";
- Нуну Мендеш, "ПСЖ";
- Гонсалу Рамуш, "Бенфика";
- Бенуа Бадьяшиль, "Челси";
- Нико Вильямс, "Атлетик" Бильбао;
- Расмус Хейлунд, "Аталанта";
- Пьеро Хинкапи, "Байер";
- Андрей Сантос, "Челси";
- Ромео Лавия, "Саутгемптон";
- Райан Гравенберх, "Бавария";
- Алехандро Гарначо, "Манчестер Юнайтед";
- Габри Вейга, "Сельта";
- Амаду Онана, "Эвертон";
- Хави Симонс, "ПСВ";
- Джейкоб Рэмси, "Астон Вилла";
- Малик Тиав, "Милан";
- Юсуффа Мукоко, "Боруссия" Дортмунд;
- Рико Льюис, "Ман Сити";
- Ереми Пино, "Вильярреал";
- Карим Адейеми, "Боруссия" Дортмунд;
- Бреннан Джонсон, "Ноттингем" Форрест;
- Райан Черки, "Лион";
- Юнус Муса, "Валенсия";
- Харви Эллиот, "Ливерпуль;
- Куадио Коне, "Боруссия" Менхенгладбах;
- Джованни Рейна, "Боруссия" Дортмунд;
- Мануэль Угарте, "Спортинг".
В списке больше всего футболистов "Барселоны" (4), следом идет "Боруссия" Дортмунд (3).
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Источник:espn.co.uk
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