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Беллингем – лучший игрок до 21 года по версии ESPN. В пятерке Педри, Гави, Сака и Мусиала

Германия
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Беллингем – лучший игрок до 21 года по версии ESPN. В пятерке Педри, Гави, Сака и Мусиала

Фото: Bundesliga, Twitter

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ESPN опубликовал рейтинг лучших футболистов до 21 года по состоянию на 1 апреля 2023-го. Полный список состоит из 39 футболистов.

Полный список выглядит следующим образом:

  1. Джуд Беллингем, "Боруссия" Дортмунд;
  2. Педри, "Барселона";
  3. Букайо Сака, "Арсенал";
  4. Джамал Мусиала, "Бавария";
  5. Гави, "Барселона";
  6. Эдуардо Камавинга, "Реал Мадрид";
  7. Габриэл Мартинелли, "Арсенал";
  8. Флориан Виртц, "Байер";
  9. Йошко Гвардиол, "Лейпциг";
  10. Мойсес Кайседо, "Брайтон";
  11. Алекс Бальде, "Барселона";
  12. Ансу Фати, "Барселона";
  13. Юрриен Тимбер, "Аякс";
  14. Нуну Мендеш, "ПСЖ";
  15. Гонсалу Рамуш, "Бенфика";
  16. Бенуа Бадьяшиль, "Челси";
  17. Нико Вильямс, "Атлетик" Бильбао;
  18. Расмус Хейлунд, "Аталанта";
  19. Пьеро Хинкапи, "Байер";
  20. Андрей Сантос, "Челси";
  21. Ромео Лавия, "Саутгемптон";
  22. Райан Гравенберх, "Бавария";
  23. Алехандро Гарначо, "Манчестер Юнайтед";
  24. Габри Вейга, "Сельта";
  25. Амаду Онана, "Эвертон";
  26. Хави Симонс, "ПСВ";
  27. Джейкоб Рэмси, "Астон Вилла";
  28. Малик Тиав, "Милан";
  29. Юсуффа Мукоко, "Боруссия" Дортмунд;
  30. Рико Льюис, "Ман Сити";
  31. Ереми Пино, "Вильярреал";
  32. Карим Адейеми, "Боруссия" Дортмунд;
  33. Бреннан Джонсон, "Ноттингем" Форрест;
  34. Райан Черки, "Лион";
  35. Юнус Муса, "Валенсия";
  36. Харви Эллиот, "Ливерпуль;
  37. Куадио Коне, "Боруссия" Менхенгладбах;
  38. Джованни Рейна, "Боруссия" Дортмунд;
  39. Мануэль Угарте, "Спортинг".

В списке больше всего футболистов "Барселоны" (4), следом идет "Боруссия" Дортмунд (3).

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Букайо Сака Джуд Беллингем Педри Джамал Мусиала Гави
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Источник:
espn.co.uk

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