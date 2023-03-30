ФИФА наложила трансферный бан на клуб Бундеслиги

ФИФА запретила "Кёльну" регистрировать игроков во время двух ближайших трансферных окон. Причиной стали обстоятельства перехода словенского нападающего Яки Кубера Поточника в немецкий клуб в начале 2022 года.

Тогда юный форвард досрочно расторг контракт с "Олимпией", а уже через день стал игроком молодежной команды "Кёльна". Из-за этого немцам футболист достался бесплатно, поскольку формально он был свободным агентом.

Словенцы считают, что "Кёльн" спровоцировал Кубера, чтобы тот расторгнул трудовое соглашение со своим клубом. Из-за этого "Олимпия" и обратилась в ФИФА. ФИФА обязала игрока выплатить своему бывшему клубу 51 750 евро, а также дисквалифицировала его на 4 месяца. "Кёльн", в свою очередь, не сможет регистрировать новых футболистов в ближайшие два трансферных окна.

В своем официальном заявлении "Кёльн" сообщил, что будет оспаривать решение ФИФА в CAS (Спортивном арбитражном суде), а также пытаться приостановить действие наказания до вынесения окончательного вердикта.