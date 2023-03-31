Бавария - Боруссия Д: когда и где смотреть матч Бундеслиги

Накануне международной паузы "Бавария" сенсационно уступила в матче немецкого чемпионата "Байеру" 1:2, чем сразу воспользовалась дортмундская "Боруссия" и вышла на первую строчку в таблице. На данный момент "шмели" опережают главного конкурента лишь на один балл, так что де-юре борьба за чемпионский титул после очного матча коллективов не завершится. Однако предстоящая победа может дать необходимый эмоциональный толчок триумфатору встречи.

Дортмунд последний раз побеждал мюнхенцев еще в 2019 году. А крайнее домашнее поражение "Баварии" от "Боруссии" на собственной арене датировано еще 2017 годом. Впрочем, в первом круге текущего чемпионата "шмели" смогли не проиграть своему главному сопернику: по ходу матча баварцы побеждали 2:0, однако растеряли преимущество и были вынуждены согласиться на ничью.

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Матч между "Баварией" и "Боруссией" Дортмунд состоится в субботу, 1 апреля, и начнется в 19:30. Игра пройдет на "Альянц Арене" - домашнем стадионе мюнхенцев.

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