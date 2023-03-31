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Бавария - Боруссия Д: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Германия
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Потенциально золотой матч немецкого чемпионата

Бавария - Боруссия Д: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Накануне международной паузы "Бавария" сенсационно уступила в матче немецкого чемпионата "Байеру" 1:2, чем сразу воспользовалась дортмундская "Боруссия" и вышла на первую строчку в таблице. На данный момент "шмели" опережают главного конкурента лишь на один балл, так что де-юре борьба за чемпионский титул после очного матча коллективов не завершится. Однако предстоящая победа может дать необходимый эмоциональный толчок триумфатору встречи.

Дортмунд последний раз побеждал мюнхенцев еще в 2019 году. А крайнее домашнее поражение "Баварии" от "Боруссии" на собственной арене датировано еще 2017 годом. Впрочем, в первом круге текущего чемпионата "шмели" смогли не проиграть своему главному сопернику: по ходу матча баварцы побеждали 2:0, однако растеряли преимущество и были вынуждены согласиться на ничью.

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Матч между "Баварией" и "Боруссией" Дортмунд состоится в субботу, 1 апреля, и начнется в 19:30. Игра пройдет на "Альянц Арене" - домашнем стадионе мюнхенцев.

В прямом эфире на ТВ эту встречу можно увидеть на телеканале Setanta Sports. Легально в интернете смотрите футбол на платформах, которые транслируют телеканалы Setanta Sports: MEGOGO, SWEET.TV и т.д., а также собственной ОТТ-платформе каналов Setanta Sports.

Если не можете посмотреть матч – не проблема. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию встречи здесь. Кроме того, после игры на нашем сайте будет отчет об игре, а также видео обзор поединка.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен)
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