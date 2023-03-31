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Тухель о первой неделе в Баварии: Никаких проблем не было. Меня не интересует, как все было раньше, я хочу получить собственные впечатления

Германия
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Игра с Боруссией завтра

Тухель о первой неделе в Баварии: Никаких проблем не было. Меня не интересует, как все было раньше, я хочу получить собственные впечатления

Фото: https://twitter.com/FCBayernEN

Новина українською

Томас Тухель на пресс-конференции перед игрой с Боруссией Дортмунд рассказал о впечатлениях о первой неделе в клубе, а также об ожиданиях от первого матча.

О начале в клубе.

– Моя неделя прошла в режиме "работа, еда, сон, повторить". По ощущениям, как обычный тренировочный день, но нужно усвоить как можно больше за такое короткое время. Я очень благодарен за то, что получил ответственность на таком высоком уровне.

Никаких проблем не было. Меня не интересует, как все было раньше, я хочу получить собственные впечатления. До сих пор атмосфера была действительно дружелюбной и чрезвычайно профессиональной во всех областях, с которыми я ознакомился.

О первом матче в клубе.

– Некоторые игроки прибыли довольно поздно после перерыва на матчи сборных. Мы очень взволнованы перед завтрашней игрой. На этой неделе у меня было ощущение, что все зажглись и хотят показать, на что они способны, – сказал Тухель.

Специалист возглавил команду на прошлой неделе, в пятницу, 24-го числа марта. Он сменил на посту Юлиана Нагельсманна, который протренировал команду полтора сезона.

Свой первый матч при Тухеле "Бавария" проведет завтра, 1-го апреля, против "Боруссии" Дортмунд. Встреча начнется в 19:30.

Напомним, что до прихода в "ПСЖ" в 2018-м Томас Тухель тренировал "Боруссию" Дортмунд. С ней он завоевал Кубок Германии в сезоне-16/17.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Томас Тухель
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