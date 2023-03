Тухель о первой неделе в Баварии: Никаких проблем не было. Меня не интересует, как все было раньше, я хочу получить собственные впечатления

Томас Тухель на пресс-конференции перед игрой с Боруссией Дортмунд рассказал о впечатлениях о первой неделе в клубе, а также об ожиданиях от первого матча.

О начале в клубе.

О первом матче в клубе.

Специалист возглавил команду на прошлой неделе, в пятницу, 24-го числа марта. Он сменил на посту Юлиана Нагельсманна, который протренировал команду полтора сезона.

Свой первый матч при Тухеле "Бавария" проведет завтра, 1-го апреля, против "Боруссии" Дортмунд. Встреча начнется в 19:30.

Напомним, что до прихода в "ПСЖ" в 2018-м Томас Тухель тренировал "Боруссию" Дортмунд. С ней он завоевал Кубок Германии в сезоне-16/17.

????️ Thomas Tuchel on his first game: "Some of the players arrived quite late after the international break. We're really excited for tomorrow. I got the feeling this week that everyone was fired up and wanted to show what they could do."#FCBBVB pic.twitter.com/tTB0bLcm4Z