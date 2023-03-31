Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тухель о первой неделе в Баварии: Никаких проблем не было. Меня не интересует, как все было раньше, я хочу получить собственные впечатления
Игра с Боруссией завтра
Фото: https://twitter.com/FCBayernEN
Томас Тухель на пресс-конференции перед игрой с Боруссией Дортмунд рассказал о впечатлениях о первой неделе в клубе, а также об ожиданиях от первого матча.
О начале в клубе.
– Моя неделя прошла в режиме "работа, еда, сон, повторить". По ощущениям, как обычный тренировочный день, но нужно усвоить как можно больше за такое короткое время. Я очень благодарен за то, что получил ответственность на таком высоком уровне.
Никаких проблем не было. Меня не интересует, как все было раньше, я хочу получить собственные впечатления. До сих пор атмосфера была действительно дружелюбной и чрезвычайно профессиональной во всех областях, с которыми я ознакомился.
О первом матче в клубе.
– Некоторые игроки прибыли довольно поздно после перерыва на матчи сборных. Мы очень взволнованы перед завтрашней игрой. На этой неделе у меня было ощущение, что все зажглись и хотят показать, на что они способны, – сказал Тухель.
Специалист возглавил команду на прошлой неделе, в пятницу, 24-го числа марта. Он сменил на посту Юлиана Нагельсманна, который протренировал команду полтора сезона.
Свой первый матч при Тухеле "Бавария" проведет завтра, 1-го апреля, против "Боруссии" Дортмунд. Встреча начнется в 19:30.
Напомним, что до прихода в "ПСЖ" в 2018-м Томас Тухель тренировал "Боруссию" Дортмунд. С ней он завоевал Кубок Германии в сезоне-16/17.
????️ Thomas Tuchel on his first game: "Some of the players arrived quite late after the international break. We're really excited for tomorrow. I got the feeling this week that everyone was fired up and wanted to show what they could do."#FCBBVB pic.twitter.com/tTB0bLcm4Z— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) March 31, 2023
Популярное сейчас
- "Цирк": Динамо отреагировало на новость о сроке дисквалификации Буяльского
- Это пенальти? ВИДЕО 11-метрового на 120+8 минуте, спасшего женский Челси от вылета из ЛЧ
- Определились пары 1/2 финала женской Лиги чемпионов
- Лучший бомбардир Бундеслиги по голам после выхода на замену принял решение завершить карьеру
- Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО
- Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО
Новости по теме
- 17:47 Зарубежные Игрокам и руководству Баварии понравилось как Тухель поставил себя в клубе в первые дни
- 23:48 Зарубежные Челси отстранил тренера Барри от работы. Тухель на пресс-конференции заявлял, что хочет вернуть его в свой штаб уже в Баварии
- 20:04 Зарубежные Бавария может подписать Маунта. Футболист нравится Тухелю