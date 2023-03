Менеджер Боруссии Терзич о матче с Баварией: Смена тренера повлияла на подготовку. Тухель один из лучших в Европе

Главный тренер "Боруссии" Эдин Терзич прокомментировал подготовку команды к матчу с "Баварией", а также высказался о смене менеджера у соперника.

Но что не изменилось, так это то, что у них по-прежнему есть топ-менеджер на скамейке запасных и топ-команда на поле. Мне очень жаль, что случилось с Юлианом Нагельсманном, который является абсолютным топ-тренером. Но мы знаем, как в футболе быстро могут происходить некоторые вещи.

"Бавария" отстает от "Боруссии" на 1 очко и идет в чемпионате на втором месте. В последних 5 матчах Бундеслиги у "Дортмунда" 4 победы и одна ничья. У "Баварии" – 3 победы и 2 поражения.

Edin Terzic: "(The change of coach at Bayern) obviously changed our preparation a little bit. We don't know how much Thomas Tuchel will continue on with what Julian Nagelsmann did in the last few weeks, or whether he brings in completely new ideas" #FCBBVB pic.twitter.com/3Kl8YqPwhc