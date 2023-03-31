Менеджер Боруссии Терзич о матче с Баварией: Смена тренера повлияла на подготовку. Тухель один из лучших в Европе

Главный тренер "Боруссии" Эдин Терзич прокомментировал подготовку команды к матчу с "Баварией", а также высказался о смене менеджера у соперника.

"(Смена тренера в "Баварии"), очевидно, немного изменила нашу подготовку. Мы не знаем, насколько Томас Тухель будет продолжать то, что Юлиан Нагельсманн делал в последние несколько недель, или привнесет ли он совершенно новые идеи.

Но что не изменилось, так это то, что у них по-прежнему есть топ-менеджер на скамейке запасных и топ-команда на поле. Мне очень жаль, что случилось с Юлианом Нагельсманном, который является абсолютным топ-тренером. Но мы знаем, как в футболе быстро могут происходить некоторые вещи.

Мы смотрели последние игры "Баварии", а также первые шесть игр Тухеля в "Челси", чтобы понять, что может произойти в этой ситуации. Ему удалось собрать "Челси" всего за несколько месяцев. Он один из лучших и успешных менеджеров в Европе", – сказал Терзич.

"Бавария" отстает от "Боруссии" на 1 очко и идет в чемпионате на втором месте. В последних 5 матчах Бундеслиги у "Дортмунда" 4 победы и одна ничья. У "Баварии" – 3 победы и 2 поражения.