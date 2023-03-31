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Спортивный директор Тоттенхэма взял отпуск до рассмотрения апелляции против санкций в деле о финансовых махинациях Ювентуса
Он не может работать согласно санкциям FIGC
"Тоттенхэм" объявил, что спортивный директор Фабио Паратичи отправился в отпуск, ожидая решение апелляционного суда против асанкций Федерации футбола Италии (FIGC), наложенных на бывших менеджеров "Ювентуса".
"В связи с решением ФИФА Фабио договорился с клубом о том, что он возьмет отпуск в ожидании результатов рассмотрения его апелляции", – говорится в заявлении "Тоттенхэма" на официальном сайте.
Напомним, что ФИФА приняла решение распространить санкции FIGC на все турниры под своей эгидой. Согласно наказанию бывшие менеджеры "Ювентуса" должны быть отстранены от футбола на разные сроки.
Санкции по отношению к екс-менеджерам, а также снятие 15-ти очков с "Юве" стали результатом удовлетворения просьбы прокурора в деле о незаконном приросте капитала в "старой синьоре".
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