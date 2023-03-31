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Тухель об увольнении из Челси: Это был шок. Встреча длилась 5 минут в 8 утра
Первые комментарии Тухеля по поводу увольнения
Фото: https://twitter.com/FCBayern
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель на пресс-конференци перед матчем с "Боруссией" Д высказался об увольнении из "Челси" в сентябре 2022-го.
Тухель впервые прокомментировал увольнение в СМИ. После отставки он ограничился прощальным письмом в Twitter.
"Это был шок. Встреча длилась всего 3-5 минут в 8 часов утра.
Мы все думали, что находимся на правильном пути и у нас есть больше времени, чтобы что-то построить. Теперь я нашел новый вызов и счастлив быть здесь.
У нас были хорошие отношения с людьми там (Челси). У меня все еще много друзей в "Челси", и это не изменится", – сказал новый главный тренер "Баварии"
Напомним, что после увольнения немца в "Челси" назначили Грэма Поттера. Сообщалось, что у новых владельцев "синих" с самого начала не сложились отношения с Тухелем и ему искали замену уже с лета. С Томасом "Челси" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
Tuchel on his Chelsea sacking: "It was a shock. The meeting only lasted 3-5 minutes at 8 in the morning. We all thought we were on the right track and had more time to build something. Now I have found a new challenge and I'm happy to be here" pic.twitter.com/k4TwpYD7Ur— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 31, 2023
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