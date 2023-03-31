Тухель об увольнении из Челси: Это был шок. Встреча длилась 5 минут в 8 утра

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель на пресс-конференци перед матчем с "Боруссией" Д высказался об увольнении из "Челси" в сентябре 2022-го.

Тухель впервые прокомментировал увольнение в СМИ. После отставки он ограничился прощальным письмом в Twitter.

"Это был шок. Встреча длилась всего 3-5 минут в 8 часов утра.

Мы все думали, что находимся на правильном пути и у нас есть больше времени, чтобы что-то построить. Теперь я нашел новый вызов и счастлив быть здесь.

У нас были хорошие отношения с людьми там (Челси). У меня все еще много друзей в "Челси", и это не изменится", – сказал новый главный тренер "Баварии"

Напомним, что после увольнения немца в "Челси" назначили Грэма Поттера. Сообщалось, что у новых владельцев "синих" с самого начала не сложились отношения с Тухелем и ему искали замену уже с лета. С Томасом "Челси" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.