Тухель об увольнении из Челси: Это был шок. Встреча длилась 5 минут в 8 утра

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель на пресс-конференци перед матчем с "Боруссией" Д высказался об увольнении из "Челси" в сентябре 2022-го.

Тухель впервые прокомментировал увольнение в СМИ. После отставки он ограничился прощальным письмом в Twitter.

Мы все думали, что находимся на правильном пути и у нас есть больше времени, чтобы что-то построить. Теперь я нашел новый вызов и счастлив быть здесь.

У нас были хорошие отношения с людьми там (Челси). У меня все еще много друзей в "Челси", и это не изменится", – сказал новый главный тренер "Баварии"

Напомним, что после увольнения немца в "Челси" назначили Грэма Поттера. Сообщалось, что у новых владельцев "синих" с самого начала не сложились отношения с Тухелем и ему искали замену уже с лета. С Томасом "Челси" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Tuchel on his Chelsea sacking: "It was a shock. The meeting only lasted 3-5 minutes at 8 in the morning. We all thought we were on the right track and had more time to build something. Now I have found a new challenge and I'm happy to be here" pic.twitter.com/k4TwpYD7Ur