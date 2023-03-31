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Бундеслига. Айнтрахт не смог дожать победу в матче с Бохумом

Германия
(1 голосов)

Команды разошлись миром

Бундеслига. Айнтрахт не смог дожать победу в матче с Бохумом

Фото: Eintracht Frankfurt

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Бундеслига, 27-й тур

Айнтрахт – Бохум 1:1

Голы: Коло Муани 22 – Асано 14

Айнтрахт: Трапп, Н'Дика, Хасебе, Якич, Макс, Соу, Роде, Бута, Гетце, Борре, Коло Муани.

Бохум: Риманн, Хайнц, Машович, Ордец, Стафилидис, Ласилла, Остергагге, Штегер, Асано, Антви, Хофманн.

Предупреждения: Соу 4, Борре 71, Якич 81 – Ласилла 6, Ордец 21

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В статье: Бундеслига Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Бохум (Германия)
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