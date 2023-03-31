Германия
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Бундеслига. Айнтрахт не смог дожать победу в матче с Бохумом
Команды разошлись миром
Фото: Eintracht Frankfurt
Отчет будет доступен в ближайшее время
Бундеслига, 27-й тур
Айнтрахт – Бохум 1:1
Голы: Коло Муани 22 – Асано 14
Айнтрахт: Трапп, Н'Дика, Хасебе, Якич, Макс, Соу, Роде, Бута, Гетце, Борре, Коло Муани.
Бохум: Риманн, Хайнц, Машович, Ордец, Стафилидис, Ласилла, Остергагге, Штегер, Асано, Антви, Хофманн.
Предупреждения: Соу 4, Борре 71, Якич 81 – Ласилла 6, Ордец 21
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