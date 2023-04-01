Тухель: Мы хотим снова возглавить турнирную таблицу

Наставник "Баварии" Томас Тухель дал комментарий перед матчем чемпионата Германии с дортмундской "Боруссией", который состоится сегодня вечером.

"Мы хотим снова возглавить турнирную таблицу, но победа не сделает нас чемпионами, как и поражение не выбросит из борьбы. Учитывая положение в турнирной таблице и конкуренцию, это точно будет ожесточённая игра.

Мы взволнованы перед этим днём. В течение недели у меня было ощущение, что футболисты зажглись и стремились показать, на что они способны. Важно, чтобы мы сосредоточились на себе, надо найти собственные сильные стороны. Эта команда может быть настоящей силой. Меня не интересует, что было раньше, я хочу получить собственные впечатления. Пока атмосфера в команде была дружеской и очень профессиональной.

Все готовы к игре, кроме Теля, Эрнандеса и Нойера. Мусиала провёл полноценную тренировку, в день матча его ожидает ещё одна", - сказал коуч.