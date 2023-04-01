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Тухель: Мы хотим снова возглавить турнирную таблицу
"Бавария" стремится достичь своих целей
Фото: twitter.com/FCBayern
Наставник "Баварии" Томас Тухель дал комментарий перед матчем чемпионата Германии с дортмундской "Боруссией", который состоится сегодня вечером.
"Мы хотим снова возглавить турнирную таблицу, но победа не сделает нас чемпионами, как и поражение не выбросит из борьбы. Учитывая положение в турнирной таблице и конкуренцию, это точно будет ожесточённая игра.
Мы взволнованы перед этим днём. В течение недели у меня было ощущение, что футболисты зажглись и стремились показать, на что они способны. Важно, чтобы мы сосредоточились на себе, надо найти собственные сильные стороны. Эта команда может быть настоящей силой. Меня не интересует, что было раньше, я хочу получить собственные впечатления. Пока атмосфера в команде была дружеской и очень профессиональной.
Все готовы к игре, кроме Теля, Эрнандеса и Нойера. Мусиала провёл полноценную тренировку, в день матча его ожидает ещё одна", - сказал коуч.
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