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Тухель: Мы хотим снова возглавить турнирную таблицу

Германия
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"Бавария" стремится достичь своих целей

Тухель: Мы хотим снова возглавить турнирную таблицу

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

Наставник "Баварии" Томас Тухель дал комментарий перед матчем чемпионата Германии с дортмундской "Боруссией", который состоится сегодня вечером.

"Мы хотим снова возглавить турнирную таблицу, но победа не сделает нас чемпионами, как и поражение не выбросит из борьбы. Учитывая положение в турнирной таблице и конкуренцию, это точно будет ожесточённая игра.

Мы взволнованы перед этим днём. В течение недели у меня было ощущение, что футболисты зажглись и стремились показать, на что они способны. Важно, чтобы мы сосредоточились на себе, надо найти собственные сильные стороны. Эта команда может быть настоящей силой. Меня не интересует, что было раньше, я хочу получить собственные впечатления. Пока атмосфера в команде была дружеской и очень профессиональной.

Все готовы к игре, кроме Теля, Эрнандеса и Нойера. Мусиала провёл полноценную тренировку, в день матча его ожидает ещё одна", - сказал коуч.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Томас Тухель
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Источник:
Сайт ФК "Бавария"

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