Лам: У Нагельсманна не было времени, чтобы показать себя в Баварии

Бывший защитник и капитан "Баварии" Филипп Лам прокомментировал недавнее увольнение с должности главного тренера команды Юлиана Нагельсманна.

"Для меня это стало неожиданностью, ведь только 18-20 месяцев назад "Бавария" дала ему пятилетний контракт. Они поверили в него. Он очень перспективный молодой тренер.

Но клуб хочет побеждать, и если они видят, что то идет не так – они действуют. Мне нелегко размышлять на эту тему со стороны, но, по моему мнению, у него было мало времени для того, чтобы что-то развить в клубе. Слишком мало.

Если посмотреть на Гвардиолу или Клоппа, то им тоже потребовалось время. Более 10-15 месяцев", — сказал Лам.