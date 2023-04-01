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Лам: У Нагельсманна не было времени, чтобы показать себя в Баварии
Эксперт считает увольнение тренера преждевременным
Бывший защитник и капитан "Баварии" Филипп Лам прокомментировал недавнее увольнение с должности главного тренера команды Юлиана Нагельсманна.
"Для меня это стало неожиданностью, ведь только 18-20 месяцев назад "Бавария" дала ему пятилетний контракт. Они поверили в него. Он очень перспективный молодой тренер.
Но клуб хочет побеждать, и если они видят, что то идет не так – они действуют. Мне нелегко размышлять на эту тему со стороны, но, по моему мнению, у него было мало времени для того, чтобы что-то развить в клубе. Слишком мало.
Если посмотреть на Гвардиолу или Клоппа, то им тоже потребовалось время. Более 10-15 месяцев", — сказал Лам.
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