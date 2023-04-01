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Коло Муани хочет перейти в Баварию, но Айнтрахт рассчитывает получить € 100 млн

Германия
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Такая цена может отпутгнуть потенциальных претендентов на игрока

Коло Муани хочет перейти в Баварию, но Айнтрахт рассчитывает получить € 100 млн

Фото: imago Images

Новина українською

Французский нападающий "Айнтрахта" Коло Муани хочет продолжить карьеру в мюнхенской "Баварии".

Француз желает присоединиться к мюнхенцам сильнее, чем перейти в "Манчестер Юнайтед" или "ПСЖ". Такое желание футболиста обусловлено тем, что ему нравится играть в Бундеслиге.

Также в пользу возможного перехода Коло Муани в "Баварию" говорит большое количество французских и франкоговорящих футболистов в составе мюнхенцев.

В то же время клуб из Франкфурта-на-Майне хочет получить за футболиста сборной Франции € 100 млн, и это делает его менее привлекательной целью для большинства клубов.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Рандаль Коло Муани
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Источник:
sport1.de

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