Коло Муани хочет перейти в Баварию, но Айнтрахт рассчитывает получить € 100 млн

Французский нападающий "Айнтрахта" Коло Муани хочет продолжить карьеру в мюнхенской "Баварии".

Француз желает присоединиться к мюнхенцам сильнее, чем перейти в "Манчестер Юнайтед" или "ПСЖ". Такое желание футболиста обусловлено тем, что ему нравится играть в Бундеслиге.

Также в пользу возможного перехода Коло Муани в "Баварию" говорит большое количество французских и франкоговорящих футболистов в составе мюнхенцев.

В то же время клуб из Франкфурта-на-Майне хочет получить за футболиста сборной Франции € 100 млн, и это делает его менее привлекательной целью для большинства клубов.