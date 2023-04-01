Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Коло Муани хочет перейти в Баварию, но Айнтрахт рассчитывает получить € 100 млн
Такая цена может отпутгнуть потенциальных претендентов на игрока
Фото: imago Images
Французский нападающий "Айнтрахта" Коло Муани хочет продолжить карьеру в мюнхенской "Баварии".
Француз желает присоединиться к мюнхенцам сильнее, чем перейти в "Манчестер Юнайтед" или "ПСЖ". Такое желание футболиста обусловлено тем, что ему нравится играть в Бундеслиге.
Также в пользу возможного перехода Коло Муани в "Баварию" говорит большое количество французских и франкоговорящих футболистов в составе мюнхенцев.
В то же время клуб из Франкфурта-на-Майне хочет получить за футболиста сборной Франции € 100 млн, и это делает его менее привлекательной целью для большинства клубов.
Популярное сейчас
- Возможно, он заменит Модрича в Реале: рассказываем о главном открытии сезона в Испании
- Шахтер хочет оформить трансфер 20-летнего нападающего Джона Кеннеди
- Марсель Малиновского оступается, Забарный готов к дебюту в АПЛ. Главные новости за 31 марта
- Ротань против Скрипника, Сити - Ливерпуль и чемпионская битва в Бундеслиге. Футбол на неделю
- Роскошная жена звезды Шахтера выстрелила горячим фото в честь дня рождения. ФОТО
- Потерял сокровище по глупости. Супермодель, которая бросила Дани Алвеша из-за измены. ФОТО