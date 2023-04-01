Бавария – Боруссия Дортмунд 4:2. Первоапрельская шутка вместо матча за титул

Бундеслига, 26-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Боруссия Дортмунд 4:2

Голы: Кобель 13 (аг), Мюллер 18, 23, Коман 50 – Джан 72 (п), Мален 90

"Бавария" традиционно уничтожила "Боруссию", вернув себе лидерство после Дер Классикера. Дебют Томаса Тухеля в матче против бывшей команды прошёл максимально успешно. Вместо тяжелого испытания для "Баварии" и битвы за титул мы увидели первоапрельскую шутку в исполнении претендента. Не стоит обманываться счётом 4:2 – на деле это был полный провал гостей, которых сегодня просто размазали на "Альянц Арене".

Тухель выставил на матч типичные баварские 4-2-3-1 с абсолютно прогнозируемым составом с учётом не лучших кондиций Мусиалы. Терзич тоже обошёлся без сюрпризов, выставив дерзкий вариант с Вольфом на позиции правого фулбека и Геррейру в центре поля. Занятно, что именно Тухель в своё время первым попробовал португальца в полузащите в похожей роли.

Тактика ушла далеко на второй план уже спустя 12 минут. В дебюте Дортмунд какое-то время поиграл на равных, провёл неплохую атаку, построенной на классном движении Вольфа и закончившейся ударом Ройса из пределов штрафной, который заблокировал де Лигт. В следующие 10 минут игра была сделана, и "Боруссия" погубила себя сама.

Дайо Упамекано передачей со своей половины поля пытался найти Сане, но нелепый выход Грегора Кобеля завершился тем, что пас француза неожиданно преобразился в удар, и мяч издевательски закатился в сетку. Следующий гол Мюллер забил причинным местом. Более красноречивого свидетельства о разнице в менталитете этих двоих и не придумаешь.

Гол был разыгран после остроумного розыгрыша углового. Кажется, Тухелю не обязательно переманивать специалиста по стандартам Энтони Барри из "Челси", о котором клубы ведут переговоры в последние дни. Прошло ещё 5 минут, Дортмунд снова не вышел из-под прессинга, Сане ударил издали, Кобель отбил перед собой, и Мюллер оформил дубль с добивания. Все будут винить голкипера и за этот мяч, но эту вину ему стоит разделить со всей командой.

О ментальной слабости Дортмунда мы знаем, хотя мало кто устоял бы на их месте после такого харакири в дебюте, находясь на "Альянц Арене". В первом тайме "Боруссия" толком не могла выйти через пас со своей половины. У них были проблемы в билд-апе даже с разобранным "Челси" и "Шальке". Сегодня же был полный провал. Разрывы между линиями защиты и полузащиты при игре без мяча – ещё одна хроническая болезнь, по которой ударили баварцы. Недаром Мюллер был таким устрашающим – раумдойтер буквально царствовал в этих широких просторах.

До перерыва Коман обязан был доводить счёт до неприличного, но у француза поехала опорная нога перед ударом по пустым воротам. Впрочем, Кингсли исправился сразу после рестарта. Француз увенчал голом блестящую комбинацию, в ходе которой Мюллер по сути ассистировал, пропустив мяч между ног. Затем были издевательские голы с офсайда от Шупо-Мотинга ударом ножницами и Гнабри парашютом. Нереализованные выходы один на один от Шупо-Мотинга, Сане, промах Мусиалы по пустым воротам. Счёт мог стать весьма унизительным, но баварцы расслабились, смазали концовку, и Дортмунд сумел сохранить лицо, отыграв два мяча в концовке. Джан реализовал пенальти, зачатый дурацким фолом Гнабри на Беллингеме, а Мален закатил мяч в дальний угол после стеночки с Геррейру.

Фирменное унижение от "Баварии" и девятая кряду победа в дер Классикере на "Альянц Арене". За 8 туров до финиша Мюнхен имеет 2 очка перевеса и право на одну ничейную осечку – разница мячей позволяет. Впрочем, после провального перфоманса БД возникает лишь один вопрос. Случись дер Классикер месяцем раньше, сохранило бы это работу Нагельсманну? Потому как в исходе этой дуэли сомневаться не приходиться после того, что "Боруссия" показала на поле этим вечером.

Бавария: Зоммер – Павар, Упамекано, де Лигт, Дэвис (Канселу, 79) – Киммих, Горецка (Гравенберх, 86) – Сане, Мюллер (Гнабри, 69), Коман (Мусиала, 79) – Шупо-Мотинг (Мане, 69)

Боруссия Д: Кобель – Вольф, Зюле, Шлоттербек (Хуммельс, 44), Рюэрсон (Озджан, 46) – Беллингем, Джан, Геррейру – Брандт (Мален, 46), Аллер (Мукоко, 61), Ройс (Дауд, 61)

Предупреждения: Упамекано 64 – Джан 12