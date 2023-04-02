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Ужасная ошибка голкипера все начала. Бавария – Боруссия Д 4:2. Видео голов и обзор матча
Это был не день Кобеля
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались главные текущие претенденты на титул. Однако все пошло не по сценарию мощного соперничества со старта. На несчастливой 13-й минуте голкипер гостей Кобель допустил кричащую ошибку, из-за чего мяч залетел в ворота. Еще через малый промежуток времени мюнхенцы забили дважды и по состоянию на середину первого тайма уже громили соперника. Гол Комана после перерыва только добил “шмелей”. На этот раз пиво для них было слишком крепким.
Бундеслига, 26-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария – Боруссия Дортмунд 4:2
Голы: Кобель 13(аг), Мюллер 18, 23, Коман 50 – Джан 72 (п), Мален 90
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