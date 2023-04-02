Защитник Баварии посвятил победу над Боруссией Д экс-тренеру Нагельсманну

Защитник "Баварии" Бенжамен Павар посвятил разгромную победу над "Боруссией" Дортмунд экс-тренеру мюнхенцев Юлиану Нагельсманну:

“Мы были очень удивлены тем, что Нагельсманна и его двух помощников уволили. Я бы хотел посвятить им эту победу. Но это футбол. Не мы, игроки, принимаем такие решения.

Новый тренер очень опытный и успешный. Нам нужно двигаться вперед и продолжать играть так же”, – сказал Павар.