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Защитник Баварии посвятил победу над Боруссией Д экс-тренеру Нагельсманну
Это был первый матч Тухеля, однако о бывшем наставнике не забыли
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Баварии" Бенжамен Павар посвятил разгромную победу над "Боруссией" Дортмунд экс-тренеру мюнхенцев Юлиану Нагельсманну:
“Мы были очень удивлены тем, что Нагельсманна и его двух помощников уволили. Я бы хотел посвятить им эту победу. Но это футбол. Не мы, игроки, принимаем такие решения.
Новый тренер очень опытный и успешный. Нам нужно двигаться вперед и продолжать играть так же”, – сказал Павар.
Напомним, что во время недавней международной паузы на матче сборных "Бавария" уволила Юлиана Нагельсманна и назначила вместо него Томаса Тухеля. Поединок против "Боруссии" Д стал для нового наставника дебютным. Благодаря победе мюнхенцы обогнали "шмелей".
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