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Защитник Баварии посвятил победу над Боруссией Д экс-тренеру Нагельсманну

Германия
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Это был первый матч Тухеля, однако о бывшем наставнике не забыли

Защитник Баварии посвятил победу над Боруссией Д экс-тренеру Нагельсманну

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Баварии" Бенжамен Павар посвятил разгромную победу над "Боруссией" Дортмунд экс-тренеру мюнхенцев Юлиану Нагельсманну:

“Мы были очень удивлены тем, что Нагельсманна и его двух помощников уволили. Я бы хотел посвятить им эту победу. Но это футбол. Не мы, игроки, принимаем такие решения.

Новый тренер очень опытный и успешный. Нам нужно двигаться вперед и продолжать играть так же”, – сказал Павар.

Напомним, что во время недавней международной паузы на матче сборных "Бавария" уволила Юлиана Нагельсманна и назначила вместо него Томаса Тухеля. Поединок против "Боруссии" Д стал для нового наставника дебютным. Благодаря победе мюнхенцы обогнали "шмелей".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Бенжамен Павар
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Источник:
Bayern & Germany

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