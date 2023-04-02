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Тухель - об увольнении Нагельсманна из Баварии: Я сам дважды попадал в такую ситуацию

Германия
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Тухель поддержал экс-наставника Баварии

Тухель - об увольнении Нагельсманна из Баварии: Я сам дважды попадал в такую ситуацию

Фото: https://twitter.com/FCBayernEN

UA-Футбол
Новина українською

Новый тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель впервые высказался об увольнении бывшего наставника мюнхенцев Юлиана Нагельсманна.

"Я понимаю, как сейчас чувствует себя Юлиан Нагельсманн. Я сам дважды попадал в такую ситуацию. Не то чтобы причина моих увольнений из двух предыдущих клубов была во мне. Такова жизнь тренера", - приводит слова Тухеля ZDF.

Напомним, Нагельсманна уволили из "Баварии" в конце марта после недопонимания коуча с руководителями клуба.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Томас Тухель Юлиан Нагельсманн
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