Тухель - об увольнении Нагельсманна из Баварии: Я сам дважды попадал в такую ситуацию

Новый тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель впервые высказался об увольнении бывшего наставника мюнхенцев Юлиана Нагельсманна.

"Я понимаю, как сейчас чувствует себя Юлиан Нагельсманн. Я сам дважды попадал в такую ситуацию. Не то чтобы причина моих увольнений из двух предыдущих клубов была во мне. Такова жизнь тренера", - приводит слова Тухеля ZDF.