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Тухель - об увольнении Нагельсманна из Баварии: Я сам дважды попадал в такую ситуацию
Тухель поддержал экс-наставника Баварии
Фото: https://twitter.com/FCBayernEN
Новый тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель впервые высказался об увольнении бывшего наставника мюнхенцев Юлиана Нагельсманна.
"Я понимаю, как сейчас чувствует себя Юлиан Нагельсманн. Я сам дважды попадал в такую ситуацию. Не то чтобы причина моих увольнений из двух предыдущих клубов была во мне. Такова жизнь тренера", - приводит слова Тухеля ZDF.
Напомним, Нагельсманна уволили из "Баварии" в конце марта после недопонимания коуча с руководителями клуба.
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