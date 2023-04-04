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Аутсайдер Бундеслиги назначил четвертого тренера за сезон

Германия
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Хеннес заменил Лаббадиа у руля "Штутгарта"

Аутсайдер Бундеслиги назначил четвертого тренера за сезон

Фото: vfb.de

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На тренерском мостике "Штутгарта" произошли изменения. Бруно Лаббадиа был уволен с должности главного тренера.

Специалист возглавлял клуб с декабря 2022 года. Под его руководством "швабы" провели 12 матчей, в которых одержали 2 победы, 3 ничьих и 7 поражений.

Вместо него клуб назначил Себастьяна Хеннеса. Стороны заключили трудовое соглашение до лета 2025 года. 40-летний Хеннес известен по работе с "Хоффенхаймом", а также молодежными командами "Баварии" и "РБ Лейпцига"

Отметим, что уже 4-й тренер "Штутгарта" в этом сезоне. Клуб начинал кампанию во главе с Пеллегрино Матараццо, которого уволили в октябре. В течение следующих двух месяцев обязанности главного тренера исполнял Михаэль Виммер, после которого пришел вышеупомянутый Лаббадиа

"Штутгарт" занимает последнее, 18-е место в Бундеслиге.

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В статье: Бруно Лаббадиа Штутгарт
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Источник:
vfb.de

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