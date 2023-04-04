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Айнтрахт - Унион: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В этой паре определится первый полуфиналист немецкого кубка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В текущем сезоне в очных встречах между соперниками паритет: домашние победы 2:0. Однако на этот раз ничьи точно не будет, ведь 1/4 финала Кубка Германии состоит из одного матча. Франкфурцы сейчас в очень удрученном состоянии: команда выиграла лишь в одном матче из десяти последних. Удастся ли хозяевам настроиться на Кубок страны?
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Кубок Германии. Четвертьфинал
4 апреля. Начало в 19:00
"Айнтрахт" Франкфурт - "Унион" Берлин
Трансляция – MEGOGO
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