Айнтрахт - Унион: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В текущем сезоне в очных встречах между соперниками паритет: домашние победы 2:0. Однако на этот раз ничьи точно не будет, ведь 1/4 финала Кубка Германии состоит из одного матча. Франкфурцы сейчас в очень удрученном состоянии: команда выиграла лишь в одном матче из десяти последних. Удастся ли хозяевам настроиться на Кубок страны?

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Кубок Германии. Четвертьфинал

4 апреля. Начало в 19:00

"Айнтрахт" Франкфурт - "Унион" Берлин

Трансляция – MEGOGO