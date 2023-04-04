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Бавария - Фрайбург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Германия
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Бавария - Фрайбург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Бавария" в двух последних матчах забила в ворота "Фрайбурга" девять голов. На выходных в дебютном поединке Томаса Тухеля во главе мюнхенцы уверенно обыграли дортмундскую "Боруссию" 4:2. "Фрайбург" четвертый с хорошими шансами на Лигу чемпионов. Однако сейчас коллектив откровенно не в форме, имея всего одну победу в семи крайних встречах.

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Кубок Германии. Четвертьфинал
4 апреля. Начало в 21:45
"Бавария" – "Фрайбург"
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В статье: Бавария (Мюнхен) Фрайбург смотреть футбол онлайн
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