Бавария - Фрайбург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Бавария" в двух последних матчах забила в ворота "Фрайбурга" девять голов. На выходных в дебютном поединке Томаса Тухеля во главе мюнхенцы уверенно обыграли дортмундскую "Боруссию" 4:2. "Фрайбург" четвертый с хорошими шансами на Лигу чемпионов. Однако сейчас коллектив откровенно не в форме, имея всего одну победу в семи крайних встречах.

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Кубок Германии. Четвертьфинал

4 апреля. Начало в 21:45

"Бавария" – "Фрайбург"

Трансляция – MEGOGO