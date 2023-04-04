Кубок Германии, 1/4 финала

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Унион 2:0

Голы: Коло Муани 11, 12

"Айнтрахт" стал первым полуфиналистом Кубка Германии, неожиданно легко разобравшись с крепким "Унионом". Главным героем встречи на Дойче Банк Арена стал Рандаль Коло Муани, оформивший дубль в дебюте встречи. Для франкфуртцев это первый полуфинал национального кубка за последние три сезона.

Исход матча решился очень быстро. Сверхнадёжная по сезону оборона "Униона" дала две трещины за 40 секунд с 11-й по 12-ю минуту. Гостей шокировала необычная роль Марио Гётце, а ошибка резервного кипера Грилля не оставила им шансов вернуться в игру. Сначала Гётце, действовавший в роли ложной девятки, собрал на себе двух оппонентов, изящно скинул внешней на Коло Муани, и свободный француз легко открыл счёт.

Прошло меньше минуты, и Марио снова ассистировал Рандалю. Гётце забросил на Коло Муани, тот должен был выходить сам на сам с острого угла, но вратарь облегчил задачу, неудачно выйдя на перехват. После 2:0 "орлы" уверенно доиграли до перерыва, не выпуская "Унион" из под прессинга, и не допустив ни единого удара в створ.

А во второй половине Оливер Гласнер цинично перевёл свою команду на режим удержания. У "Униона" не было возможностей ни для единой контратаки. Их вторую сильную сторону в виде стандартов тоже пытались нейтрализовать, осторожно действуя в отборе. Минимум фолов + угловых, и берлинцы оказались обезвреженными. 2:0.

Айнтрахт: Трапп – Якич, Хасебе, Ндика – Бута (Эбимбе, 78), Роде (Аларио, 78), Соу, Макс – Борре (Камада, 67), Гётце – Коло Муани (Эронсон, 87)

Унион: Грилль – Дуки, Кнохе, Лейте (Йеккель, 46) – Триммель, Сегуин (Торсбю, 46), Хедира, Хаберер (Михель, 46) Юранович – Беккер (Левелинг, 76), Беренс (Сьебатшу, 60)