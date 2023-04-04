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Айнтрахт - Унион 2:0. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Айнтрахт - Унион ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 04.04.2023 ⋇ Кубок Германии на UA-Футбол

Айнтрахт - Унион 2:0. Обзор матча и видео голов

Фото: imago Images

UA-Футбол
Новина українською

В Кубке Германии определился первый полуфиналист. Им стал "Айнтрахт", одолевший "Унион" 2:0. Победу франкфуртцам принесли голы Коло Муани, оформивший дубль в течение двух минут – на одиннадцатой и двенадцатой минутах.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Кубка Германии.

Кубок Германии, 1/4 финала
Франкфурт, Дойче Банк Арена
"Айнтрахт" – "Унион" 2:0
Голы: Коло Муани 11, 12

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В статье: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Унион (Берлин) КУбок Германи
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