Айнтрахт - Унион 2:0. Обзор матча и видео голов

В Кубке Германии определился первый полуфиналист. Им стал "Айнтрахт", одолевший "Унион" 2:0. Победу франкфуртцам принесли голы Коло Муани, оформивший дубль в течение двух минут – на одиннадцатой и двенадцатой минутах.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Кубка Германии.

Кубок Германии, 1/4 финала

Франкфурт, Дойче Банк Арена

"Айнтрахт" – "Унион" 2:0

Голы: Коло Муани 11, 12