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Айнтрахт - Унион 2:0. Обзор матча и видео голов
Айнтрахт - Унион ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 04.04.2023 ⋇ Кубок Германии на UA-Футбол
Фото: imago Images
В Кубке Германии определился первый полуфиналист. Им стал "Айнтрахт", одолевший "Унион" 2:0. Победу франкфуртцам принесли голы Коло Муани, оформивший дубль в течение двух минут – на одиннадцатой и двенадцатой минутах.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Кубка Германии.
Кубок Германии, 1/4 финала
Франкфурт, Дойче Банк Арена
"Айнтрахт" – "Унион" 2:0
Голы: Коло Муани 11, 12
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