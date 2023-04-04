Кубок Германии, 1/4 финала

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Фрайбург 1:2

Голы: Упамекано 19 – Хефлер 27, Хелер 90+5 (пен)

Мечты боссов "рекордмайстра" о требле разрушены. "Бавария" третий год кряду остаётся без Кубка Германии, сенсационно уступив путёвку в полуфинал "Фрайбургу". Уже во втором поединке в качестве тренера мюнхенцев Томас Тухель по делу уступает Кристиану Штрайху, мечтавшем о триумфе на "Альянц Арене" с самого детства.

Ироничнее всего, что в субботу эти двое встретятся снова, но уже на "Европа-Парк". Если Штрайх снова вставит палку в колёса своему экс-помощнику на выходных, это может лишить Мюнхен и очередной Бундеслиги, выставив руководство "Баварии" полными идиотами после одиозного увольнения Юлиана Нагельсманна.

Томас Тухель внёс одно кадровое изменение и два тактических после триумфальной победы над Дортмундом на выходных. Канселу заменил слева Дэвиса, а Сане и Коман поменялись флангами. Канселу и Сане оба едва ли не впервые в сезоне в составе "Баварии" вышли слева, но хозяева всё равно упорно играли через их фланг. Желание повозиться с игрушками Гвардиолы до добра не довели – сказывалось отсутствие химии, и в первом тайме Мюнхен был очень пресным в позиционной игре.

Но это не помешало хозяевам открыть счёт к середине тайма. Второй гол кряду "Бавария" забила с углового. Нехитрая подача Киммиха, Упамекано выиграл борьбу на втором этаже и забил ударом в ближний угол. Конкретно в этом компоненте улучшения в сравнении с эпохой Нагельсманна действительно наглядны. Но сердце "Фрайбурга" Николас Хефлер был против такого развития событий, нанеся шикарный удар из-за пределов штрафной после неудачного выноса Комана. Для 33-летнего ветерана это всего 13-й гол в 294-х матчах за клуб.

Также до перерыва Лукас Хелер растранжирил классный шанс, рожденный искусной скрытой передачей Эггештайна, после чего Маттиас Гинтер вынес мяч с пустых ворот после выстрела Мюллера. После перерыва "Бавария" не особо прибавила. Владения затягивались, территориальное господство присутствовало, но дисциплинированную команду гостей этот сценарий устраивал. Ведь в последней трети у "рекордмайстра" откровенно не клеилось.

Был неплохой выстрел от Шупо-Мотинга с края штрафной, но Флеккен потащил. После чего игровое содержание целиком перешло на стандарты. А в них, как известно, "Фрайбург" равных нет. У хозяев был шанс после штрафного и подачи на Павара, но француз попал в каркас. Выход Мусиалы и Гнабри несколько оживил "Баварию" в последние 20 минут, но именно любимчик Нагельсманна в итоге свою команду и погубил.

После розыгрыша штрафного с центра поля Хефлер бил со средней дистанции, и мяч на своём пути встретил руку Мусиалы. Пенальти, Хефлер бьёт под перекладину и выводит "Фрайбург" в полуфинал, который впервые победил на поле "Баварии" за всю клубную историю.

Бавария: Зоммер – Павар, Упамекано, де Лигт, Канселу – Киммих, Горецка (Мане, 79) – Коман (Гнабри, 64), Мюллер, Сане – Шупо-Мотинг (Мусиала, 64)

Фрайбург: Флеккен – Сидийя, Гинтер, Гульде, Гюнтер – Доан, Эггештайн, Хефлер, Грифо (Шаллаи, 68) – Хелер, Грегорич

Предупреждения: Упамекано 83, Мане 90+2, Мусиала 90+3 – Грегорич 36, Сидийя 61