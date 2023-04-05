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Тухель после вылета из Кубка Германии: Мы должны винить только себя

Германия
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Мюнхенцы проиграли дома "Фрайбургу"

Тухель после вылета из Кубка Германии: Мы должны винить только себя

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель прокомментировал вылет своей команды от "Фрайбурга" (1:2) в рамках 1/4 финала Кубка Германии.

"Фрайбург" забил два гола после двух ударов по воротам. Не помню у соперника других голевых моментов. У нас были хорошие возможности, но всегда чего-то не хватало: последнего паса, правильного решения, точности. Соперник оборонялся очень глубоко, поэтому нам не удавалось продолжать оказывать на них давление.

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Мы повели в счете, затем еще имели 2-3 момента, особенно хорош был шанс у Томаса Мюллера. Но мы должны винить только себя. Вылететь из турнира на стадии четвертьфинала на своем поле – огромное разочарование.

Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем. Да, у моего тренерского штаба было мало времени, но я несу ответственность. Нам нужно проанализировать, что пошло не так и подготовиться к следующему матчу", – отметил Тухель.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Томас Тухель Фрайбург
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Источник:
Bayern & Germany

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