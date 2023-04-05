Лейпциг - Боруссия Д: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Обе команды провели ужасные выходные: "Боруссия" потерпела поражение от "Баварии" и, похоже, окончательно потеряла первое место в таблице, а "Лейпциг" дома разгромно проиграл "Майнцу". Очевидно, что Кубок Германии – это шанс для коллективов завершить текущий сезон с трофеем, хоть и второго порядка. "Быки" и "Джмели" являются двумя последними обладателями этого трофея: "Лейпциг" выигрывал Кубок в 2022-м, а "Боруссия" - в 2021-м.

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Кубок Германии. Четвертьфинал

5 апреля. Начало в 21:45

"Лейпциг" - "Боруссия" Дортмунд

Трансляция – MEGOGO