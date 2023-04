Кубок Германии. РБ Лейпциг – Боруссия Д 2:0. Быки идут на защиту титула

Кубок Германии, 1/4 финала

5 апреля. Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг – Боруссия Дортмунд 2:0

Голы: Вернер 22, Орбан 90+8

"РБ Лейпциг" продолжает защиту титула, выйдя в полуфинал Кубка Германии. "Красные быки" взяли полноценный реванш за фиаско от "Боруссии" месячной давности (1:2), попутно отомстив Дортмунду за поражение в финале турнира двухлетней давности. Без шансов для BVB, последовательно упустивших право на участие в 1/4 ЛЧ, лидерство в Бундеслиге, а теперь покинув и национальный кубок.

Лейпциг неожиданно мощно стартовал, заставив забыть о серии поражений из трёх матчей. Марко Розе внёс несколько кадровых изменений, изменил схему, и это сработало на все 100. Переход на тройку защитников помог сдерживать комбинационную игру гостей на протяжении 90 минут основного времени, а те же Симакан, Раум и Айдара придали "быкам" фирменную интенсивность.

Уже на второй минуте Лаймер мог выводить хозяев вперёд после стеночки с Вернером, но Кобель был начеку. Дортмунд ненадолго успокоил игру за счёт владения, но вскоре темп вновь взвинтился, а угроза у ворот Кобеля продолжала назревать. Дортмунд увлёкся владением, и был растерзан на контратаке. Симакан начал быстрый выпад, разыграл стенку с Собослаем, стянувшим на себя троих, и уверенно ворвался в штрафную, найдя в ней одинокого Вернера. 1:0.

That Simakan speed ⚡



Timo Werner's opener for @RBLeipzig_EN was brilliantly worked ????#DFBPokal #RBLBVB pic.twitter.com/MzsCQiFhmZ