Кубок Германии. РБ Лейпциг – Боруссия Д 2:0. Быки идут на защиту титула

Кубок Германии, 1/4 финала

5 апреля. Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг – Боруссия Дортмунд 2:0

Голы: Вернер 22, Орбан 90+8

"РБ Лейпциг" продолжает защиту титула, выйдя в полуфинал Кубка Германии. "Красные быки" взяли полноценный реванш за фиаско от "Боруссии" месячной давности (1:2), попутно отомстив Дортмунду за поражение в финале турнира двухлетней давности. Без шансов для BVB, последовательно упустивших право на участие в 1/4 ЛЧ, лидерство в Бундеслиге, а теперь покинув и национальный кубок.

Лейпциг неожиданно мощно стартовал, заставив забыть о серии поражений из трёх матчей. Марко Розе внёс несколько кадровых изменений, изменил схему, и это сработало на все 100. Переход на тройку защитников помог сдерживать комбинационную игру гостей на протяжении 90 минут основного времени, а те же Симакан, Раум и Айдара придали "быкам" фирменную интенсивность.

Уже на второй минуте Лаймер мог выводить хозяев вперёд после стеночки с Вернером, но Кобель был начеку. Дортмунд ненадолго успокоил игру за счёт владения, но вскоре темп вновь взвинтился, а угроза у ворот Кобеля продолжала назревать. Дортмунд увлёкся владением, и был растерзан на контратаке. Симакан начал быстрый выпад, разыграл стенку с Собослаем, стянувшим на себя троих, и уверенно ворвался в штрафную, найдя в ней одинокого Вернера. 1:0.

Несмотря на отставание в счёте, Дортмунд до перерыва так и не побеспокоил Бласвиха. Зато у Гвардиола был шанс после корнера, Вернер мог оформлять дубль после удачного возврата мяча в чужой штрафной, а коварный удар Ольмо издали Кобель с трудом, но потащил. Прессинг РБ был непроходим и во втором тайме. И ни выход Беллингема, ни отчаянная замена Хуммельса на Модеста не помогали в преодолении этого заграждения.

Лаймер обязан был удваивать перевес в середине второй половины, после того как издевательски уложил Хуммельса. Но ни австриец, ни свежий Андре Силва должного хладнокровия не демонстрировали. Свой первый удар в створ "Боруссия" нанесла в компенсированное время, но он был очень опасен – Бласвих продемонстрировал немалую координацию, успев отразить удар Байно-Гиттенса на угловой. На корнер отчаянно побежал Кобель, и получил в ответной атаке от Орбана, промчавшего через всё поле на всех порах. 2:0. Лейпциг в полуфинале.

РБ Лейпциг: Бласвих – Симакан (Клостерман, 79), Орбан, Гвардиол – Хенрикс, Лаймер (Кампль, 86), Айдара, Раум (Хальстенберг, 86) – Собослаи, Ольмо (Форсберг, 70) – Вернер (Силва, 78)

Боруссия Д: Кобель – Вольф (Мукоко, 46), Зюле, Хуммельс (Модест, 83), Рюэрсон – Озджан, Джан, Геррейру – Брандт (Беллингем, 63), Мален, Ройс (Байно-Гиттенс, 76)

Предупреждения: Раум 58, Собослаи 90+5 – Рюэрсон 40, Беллингем 83, Мален 90+2, Хуммельс 90+6