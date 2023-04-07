Фрайбург - Бавария: где и когда смотреть онлайн матч Бундеслиги

В прошлую среду Фрайбург обыграл Баварию в четвертьфинале Кубка Германии. Это первая серьезная неудача Томаса Тухеля на посту главного тренера рекордмейстера. Но сразу же выпадает возможность взять реванш и доказать, что осечка была досадной случайностью. Тем более что вопрос чемпионства далеко не решен и потеря очков крайне нежелательна, ведь Боруссия дышит в спину.

Но ведь и Фрайбург не лыком шит. Команда Кристиана Штрайха идет четвертой в турнирной таблице и вполне может замахнуться на пьедестал Бундеслиги. Вопрос в том, хватит ли сил провести два матча подряд на самом высоком уровне против такого соперника.

Кто в итоге победит – Фрайбург или Бавария – смотрите в субботу, 8 апреля, начало игры в 16:30.

В Украине легально посмотреть матч в интернете можно с помощью OTT-платформы Setanta Sports (Сетанта Спортс). Обращаем ваше внимание, что на каналах Setanta Sports, доступных на других платформах и кабельных сетях, трансляция этого поединка не запланирована.

Также за игрой можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Фрайбург – Бавария онлайн >>>

В других странах матч покажут