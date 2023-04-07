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Фрайбург - Бавария: где и когда смотреть онлайн матч Бундеслиги
Где покажут в прямом эфире матч Фрайбург – Бавария, чемпионат Германии, 8 апреля 2023
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В прошлую среду Фрайбург обыграл Баварию в четвертьфинале Кубка Германии. Это первая серьезная неудача Томаса Тухеля на посту главного тренера рекордмейстера. Но сразу же выпадает возможность взять реванш и доказать, что осечка была досадной случайностью. Тем более что вопрос чемпионства далеко не решен и потеря очков крайне нежелательна, ведь Боруссия дышит в спину.
Но ведь и Фрайбург не лыком шит. Команда Кристиана Штрайха идет четвертой в турнирной таблице и вполне может замахнуться на пьедестал Бундеслиги. Вопрос в том, хватит ли сил провести два матча подряд на самом высоком уровне против такого соперника.
Кто в итоге победит – Фрайбург или Бавария – смотрите в субботу, 8 апреля, начало игры в 16:30.
В Украине легально посмотреть матч в интернете можно с помощью OTT-платформы Setanta Sports (Сетанта Спортс). Обращаем ваше внимание, что на каналах Setanta Sports, доступных на других платформах и кабельных сетях, трансляция этого поединка не запланирована.
Также за игрой можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Фрайбург – Бавария онлайн >>>
В других странах матч покажут
- Чехия - Premier Sport 2
- Франция - beIN SPORTS CONNECT
- Германия - WOW, Sky Sport Bundesliga 1, Sky Go
- Польша - Viaplay Poland
- Португалия - Eleven Sports 4 Portugal
- Испания - Movistar Liga de Campeones, Movistar+
- Турция - beIN SPORTS MAX 2, Tivibu Spor 2, beIN CONNECT Turkey
- США - ESPN+
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