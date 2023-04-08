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Боруссия Д - Унион: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Кто из этих команд достоин стать вице-чемпионом Германии?
Getty Images/Global Images Ukraine
И "Боруссия", и "Унион" еще не потеряли шансы на чемпионский титул. Однако есть большие сомнения, что им удастся догнать и опередить Баварию. Особенно это мнение стало актуальным после предыдущего тура, когда мюнхенцы уверенно одолели Дортмунд. Так что по давней немецкой традиции остается бороться только за второе место. "Джмели" пока вторые, однако преимущество над столичным коллективом составляет всего два балла.
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Чемпионат Бразилии 27-й тур
8 апреля. Начало в 16:30
Трансляция – канал Setanta Sports+ на сервисе MEGOGO
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