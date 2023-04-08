Боруссия Д - Унион: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

И "Боруссия", и "Унион" еще не потеряли шансы на чемпионский титул. Однако есть большие сомнения, что им удастся догнать и опередить Баварию. Особенно это мнение стало актуальным после предыдущего тура, когда мюнхенцы уверенно одолели Дортмунд. Так что по давней немецкой традиции остается бороться только за второе место. "Джмели" пока вторые, однако преимущество над столичным коллективом составляет всего два балла.

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Чемпионат Бразилии 27-й тур

8 апреля. Начало в 16:30

"Боруссия" Дортмунд - "Унион" Берлин

Трансляция – канал Setanta Sports+ на сервисе MEGOGO