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Боруссия Д - Унион: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Германия
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Кто из этих команд достоин стать вице-чемпионом Германии?

Боруссия Д - Унион: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

И "Боруссия", и "Унион" еще не потеряли шансы на чемпионский титул. Однако есть большие сомнения, что им удастся догнать и опередить Баварию. Особенно это мнение стало актуальным после предыдущего тура, когда мюнхенцы уверенно одолели Дортмунд. Так что по давней немецкой традиции остается бороться только за второе место. "Джмели" пока вторые, однако преимущество над столичным коллективом составляет всего два балла.

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Чемпионат Бразилии 27-й тур
8 апреля. Начало в 16:30
"Боруссия" Дортмунд - "Унион" Берлин
Трансляция – канал Setanta Sports+ на сервисе MEGOGO

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Унион (Берлин) смотреть футбол онлайн
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