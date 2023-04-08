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Бундеслига. Боруссия одолела Унион благодаря голу Мукоко на последних минутах

Германия
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Команда Терзича смогла показать свои сильные стороны

Бундеслига. Боруссия одолела Унион благодаря голу Мукоко на последних минутах

Getty Images/Global Images Ukraine

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Бундеслига, 27-й тур

Боруссия - Унион 2:1

Голы: Мален 28, Мукоко 79 - Беренс 61

Боруссия: Кобель, Геррейро, Зюле, Хуммельс, Риерсон, Брандт, Мален, Джан, Беллингем, Адейеми, Алле.

Унион: Реннов, Екель, Кнохе, Духи, Юранович, Хедира, Гиссельман, Габерер, Торсбю, Беренс, Бекер.

Предупреждения: Зюле 1, Адейеми 16, Ройс 90, Джан 90+1 - Беренс 54, Бекер 56.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бундеслига Унион (Берлин)
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