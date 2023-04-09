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Упамекано: В 13 лет я вставал каждый день в 5:30 и ехал с мамой работать на рынке

Германия
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Игрок имел тяжелое детство

Упамекано: В 13 лет я вставал каждый день в 5:30 и ехал с мамой работать на рынке

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Баварии" Дайо Упамекано рассказал, каким тяжелым было его детство и путь в футбол:

"Я работал с раннего возраста, помогая маме на рынке. Она продавала накладные волосы для афро-причёсок. Мне было 13. Нужно было нести тяжёлые ящики, и я помогал устанавливать подставку.

Я также остерегался воров. Моя мать была одна, и я чувствовал, что должен защитить ее. Мне не нравилась мысль, что она может быть одна в холоде и темноте. Выезжали около 5:30 утра. Мне не нравилось оставаться в постели, зная, что моя мать работает. Это было совершенно естественно. Для меня было важно помогать маме. Когда она предлагала мне деньги за помощь, я отказывался.

Это сделало меня тем, кто я есть сегодня. И моя мама гордится мной. Сегодня я такой же – всегда прислушиваюсь к любым советам, которые мне дают. У меня есть личный тренер, повар – это помогает мне совершенствоваться. Самое главное оставаться в хорошей форме. И выигрывать трофеи", - сказал игрок.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Дайо Упамекано
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Источник:
Thе Guardian

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