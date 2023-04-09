Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Упамекано: В 13 лет я вставал каждый день в 5:30 и ехал с мамой работать на рынке
Игрок имел тяжелое детство
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Баварии" Дайо Упамекано рассказал, каким тяжелым было его детство и путь в футбол:
"Я работал с раннего возраста, помогая маме на рынке. Она продавала накладные волосы для афро-причёсок. Мне было 13. Нужно было нести тяжёлые ящики, и я помогал устанавливать подставку.
Я также остерегался воров. Моя мать была одна, и я чувствовал, что должен защитить ее. Мне не нравилась мысль, что она может быть одна в холоде и темноте. Выезжали около 5:30 утра. Мне не нравилось оставаться в постели, зная, что моя мать работает. Это было совершенно естественно. Для меня было важно помогать маме. Когда она предлагала мне деньги за помощь, я отказывался.
Это сделало меня тем, кто я есть сегодня. И моя мама гордится мной. Сегодня я такой же – всегда прислушиваюсь к любым советам, которые мне дают. У меня есть личный тренер, повар – это помогает мне совершенствоваться. Самое главное оставаться в хорошей форме. И выигрывать трофеи", - сказал игрок.
Популярное сейчас
- Днепр-1 - Львов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- У Луческу развилась болезнь. Может потребоваться операция, после которой нужно будет завершить карьеру
- Де Брюйне: Если бы я сделал такое, как Холанд, то попал бы в больницу Саутгемптона
- Тухель после вылета из Кубка Германии: Мы должны винить только себя
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО
- Закаты на Мальдивах. Жена Реброва похвасталась ярким видео в купальнике. ВИДЕО