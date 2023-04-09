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Бохум – Штутгарт 2:3. Швабы выбираются со дна
2 победы в 2 матчах при Хёнессе
Фото: Imago Images
Бундеслига, 27-й тур
Бохум, Воновия Рурштадион
Бохум – Штутгарт 2:3
Голы: Штёгер 58 (п), Хофманн 85 – Ито 14, Гирасси 60, Вагноман 63
"Штутгарт" выбирается со дна турнирной таблицы, победив в результативном поединке "Бохум". Для Себастьяна Хёнесса, ставшим 4-м тренером для "шваб" по ходу сезона, это вторая победа в двух матчах у руля команды. Вслед за выходом в полуфинал Кубка Германии после победы над "Нюрнбергом" (0:1) "Штутгарт" взял 3 очка в поединке против прямого конкурента за выживание. Впечатляющий старт.
В первом тайме на поле царила осторожность. Обе команды боялись ошибиться, и моментов с обеих сторон было минимум. Впрочем, это не помешало Хироки Ито забить на 14-й минуте. Борна Соса привычно активно подавал слева, и после очередного кросса хорват мяч с линии штрафной подхватил Ито, в одно касание отправив мяч под перекладину Риманну.
Второй тайм было во много раз веселее. В перерыве у хозяев вместо разрушителя Остерхаге в опорной зоне появилась номинальная десятка Фёрстер. Это разрушило баланс "Бохума", и моменты посыпались в об стороны. Началось с того, что трудяга Вагноман неожиданно обыграл 4-х защитников хозяев в штрафной, после чего растеряно пульнул мячом во вратаря, не решившись оформить гол в лучших традициях Лео Месси.
Вскоре "Бохум" выбежал в быструю атаку, и Фёрстера уронили в штрафной. Штёгер с точки счёт сравнял. И буквально в следующей же атаке "Штутгарт" снова повёл. Соса шведой выцелил невероятный навес на Гирасси, который с метра расстрелял вратаря. Ещё через пару минут Риманн решил на этот раз сыграть на выходе, глупо промахнувшись мимо мяча. После чего Вагноман головой удвоил перевес.
В концовке Фёрстер развил ещё одну голевую комбинацию, и сам же ассистировал на Хофманна, в падение отыгравшего один мяч. Но на большее "Бохум" не заслуживал, уйдя побеждённый с "Воновия Рурштадион". 2:3. Интрига в борьбе за выживание продолжает набирать обороты.
Бохум: Риманн – Стафилидис (Холтманн, 66), Ордец, Машович, Соарес – Остерхаге (Фёрстёр, 46), Лосилла (Кунде, 88) – Асано, Штёгер (Брошински, 78), Антви-Аджей – Хофманн
Штутгарт: Бредлов – Мавропанос, Антон, Ито – Вагноман, Мийо (Харагути, 70), Каразор, Эндо, Соса (Загаду, 90+3) – Гирасси (Пфайффер, 70), Фюрих (Мвумпа, 76)
Предупреждения: Антви-Аджей 36 – Гирасси 37, Мавропанос 90+5
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