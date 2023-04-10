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Бавария готова потратить 100 миллионов евро на нападающего
Кандидатуры будут обсуждаться
Фото: https://twitter.com/FCBayern
"Бавария" готова потратить 100 миллионов евро на нападающего будущим летом. Руководство не хочет спешить, чтобы подорбрать идеальный вариант.
Сообщается, что кандидатуры будут обсуждаться с Томасом Тухелем.
Ранее сообщалось, что клуб продлит Эрика Максима Чупо-Мотинга – лучшего бомбардира "мюнхенцев" в этом сезоне. Сегодня стало известно, что нападающий получил травму колена и не сыграет в первом матче с "Манчестер Сити" в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Напомним, что "мюнхенцы" интересовались форвардом "Айнтрахта" Рандалем Коло Муани. Ожидается, что "Франкфуртцы" попросят за француза минимум 120 миллионов евро.
News #FCBayern: The club definitely would be able to spend €100m for a striker in summer. But the pressure is very high! Bosses want to take their time in order to find the perfect new striker. After #MCIFCB they want to talk in detail about names - WITH Tuchel. @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/91NC5OIEhz— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 10, 2023
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