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Айнтрахт сообщил Баварии, что не продаст Коло Муани за 80 миллионов евро
Ценник – минимум 100
Фото: imago Images
"Айнтрахт" уведомли руководство "Баварии", что не продаст Рандаля Коло Муани следующим летом за 80 миллионов евро. Кандидатура француза стала обсуждаться с приходом Томаса Тухеля.
Когда главным тренером "Баварии" был Нагельсманн, кандидатура Рандаля не обсуждалась.
"Франкфурт" хочет минимум 100 миллионов евро и бонусную часть.
Ранее стало известно, что "Бавария" готова потратить на нападающего 100 миллионов евро. Каждая кандидатура будет обсуждаться лично с Томасом Тухелем.
В этом сезоне Коло Муани провел за "Айнтрахт" 38 матчей, забил 19 голов и отдал 14 голевых передач.
❗️News Kolo #Muani: Frankfurt bosses informed Bayern that €70-80m definitely won’t be enough. Understand Krösche wants at least €100m + boni. His contract situation is the big plus for #SGE. He was no topic under Nagelsmann. The situation has changed now. @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/wTQ5vIdX76— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 10, 2023
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