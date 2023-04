Айнтрахт сообщил Баварии, что не продаст Коло Муани за 80 миллионов евро

"Айнтрахт" уведомли руководство "Баварии", что не продаст Рандаля Коло Муани следующим летом за 80 миллионов евро. Кандидатура француза стала обсуждаться с приходом Томаса Тухеля.

Когда главным тренером "Баварии" был Нагельсманн, кандидатура Рандаля не обсуждалась.

"Франкфурт" хочет минимум 100 миллионов евро и бонусную часть.

Ранее стало известно, что "Бавария" готова потратить на нападающего 100 миллионов евро. Каждая кандидатура будет обсуждаться лично с Томасом Тухелем.

В этом сезоне Коло Муани провел за "Айнтрахт" 38 матчей, забил 19 голов и отдал 14 голевых передач.

❗️News Kolo #Muani: Frankfurt bosses informed Bayern that €70-80m definitely won’t be enough. Understand Krösche wants at least €100m + boni. His contract situation is the big plus for #SGE. He was no topic under Nagelsmann. The situation has changed now. @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/wTQ5vIdX76