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Айнтрахт сообщил Баварии, что не продаст Коло Муани за 80 миллионов евро

Германия
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Айнтрахт сообщил Баварии, что не продаст Коло Муани за 80 миллионов евро

Фото: imago Images

Новина українською

"Айнтрахт" уведомли руководство "Баварии", что не продаст Рандаля Коло Муани следующим летом за 80 миллионов евро. Кандидатура француза стала обсуждаться с приходом Томаса Тухеля.

Когда главным тренером "Баварии" был Нагельсманн, кандидатура Рандаля не обсуждалась.

"Франкфурт" хочет минимум 100 миллионов евро и бонусную часть.

Ранее стало известно, что "Бавария" готова потратить на нападающего 100 миллионов евро. Каждая кандидатура будет обсуждаться лично с Томасом Тухелем.

В этом сезоне Коло Муани провел за "Айнтрахт" 38 матчей, забил 19 голов и отдал 14 голевых передач.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Рандаль Коло Муани
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