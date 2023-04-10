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Тухель о матче с Манчестер Сити: Ожидания огромные, как и цель. Это эталон, с которым мы хотим сравнивать себя
Ожидания от матча огромные
Фото: https://twitter.com/FCBayern
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель высказался о предстоящем матче против "Сити" в 1/4 финала Лиги чемпионов. Он считает, что "горожане" – самый высокий уровень в европейском футболе.
"Пеп придает своим командам собственный стиль. То, что он делает, уникально. Мы постараемся найти решения с мячом и без него. Нам нужна полная производительность.
Ожидания огромные, как и цель. Это эталон, с которым мы хотим сравнивать себя. Мы должны опираться на результаты, чтобы выжить.
Относительно ясно, во что играет "Сити". Хорошо видно, что команда бодрая уже шесть-семь лет. Их игра очень агрессивна. Думаю, мы хорошо подготовились. Это самый высокий уровень, который сейчас может предложить европейский футбол. Они в отличной форме", – сказал Томас.
Встреча начнется во вторник, 11-го апреля, в 22:00. Ответный матч пройдет 19-го на Альянц Арене.
#Tuchel über Pep Guardiola: "Pep verpasst seinen Mannschaften einen eigenen Stil. Es ist einzigartig, was er macht. Wir werden versuchen, mit und gegen den Ball Lösungen zu finden. Wir brauchen eine komplette Leistung." #MCIFCB pic.twitter.com/9XMLlHOzVP— FC Bayern München (@FCBayern) April 10, 2023
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