Тухель о матче с Манчестер Сити: Ожидания огромные, как и цель. Это эталон, с которым мы хотим сравнивать себя

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель высказался о предстоящем матче против "Сити" в 1/4 финала Лиги чемпионов. Он считает, что "горожане" – самый высокий уровень в европейском футболе.

"Пеп придает своим командам собственный стиль. То, что он делает, уникально. Мы постараемся найти решения с мячом и без него. Нам нужна полная производительность.

Ожидания огромные, как и цель. Это эталон, с которым мы хотим сравнивать себя. Мы должны опираться на результаты, чтобы выжить.

Относительно ясно, во что играет "Сити". Хорошо видно, что команда бодрая уже шесть-семь лет. Их игра очень агрессивна. Думаю, мы хорошо подготовились. Это самый высокий уровень, который сейчас может предложить европейский футбол. Они в отличной форме", – сказал Томас.

Встреча начнется во вторник, 11-го апреля, в 22:00. Ответный матч пройдет 19-го на Альянц Арене.