Бавария в марте связывалась с лучшим бомбардиром Серии А

"Бавария" в марте провела переговоры с агентами нападающего "Наполи" Виктора Осимхена. "Мюнхенцы" не смогут позволить себе нигерийского страйкера.

Сообщается, что минимальная сумма, которую придется отдать за Осимхена – 100 миллионов евро, в то время, как для "Баварии" это потолок. Неизвестно, сколько составят сопутствующие траты, такие как агентские и подписной бонус.

Эрик Максим Чупо-Мотинг стал слишком подвержен травмам, вот почему форварда хотят заменить более надежным форвардом. 17-летний Матис Тель считается слишком молодым для замены Роберта Левандовского, в качестве ключевого бомбардира "мюнхенцев".

Осимхен является лучшим бомбардиром Серии А с 21 голом в чемпионате. Ближайший преследователь, Лаутаро Мартинес, забил 14. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего форварда в 100 миллионов евро.