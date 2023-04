Мане ударил Сане в раздевалке после поражения от Сити. Сенегалец скорее всего покинет клуб

Между Садио Мане и Лероем Сане развязался конфликт в раздевалке после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ман Сити" (0:3). Сенегалец ударил немца по лицу и разбил ему губу.

Об инциденте сообщает Bild.

Конфликт начался ещё на поле. Мане не понравилось как с ним разговаривает Сане. Игроков разнимали игроки "Баварии" и Лероя пришлось вывести из раздевалки, чтобы он успокоился.

Журналист Флориан Плеттенберг отмечает, что Садио Мане после этого вряд ли останется в клубе. "Бавария" не собирается мириться с его поведением и клуб не остановится на одном штрафе.

Клуб ещё не комментировал этот инцидент.

Напомним, что перед уходом Юлиана Нагельсманна из клуба, сообщалось о конфликте между менеджером и Мане. Сенегалец якобы накричал на главного тренера, а сам немец испугался поведению игрока.

- @Plettigoal on the Mané/Sané incident: 'FC Bayern cannot accept that. It will go beyond a fine. The club has to set an example. With Tuchel, they brought in a coach under whom things like that shouldn't happen. I don't think Sadio Mané has a future at Bayern beyond the summer'