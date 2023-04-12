Мане ударил Сане в раздевалке после поражения от Сити. Сенегалец скорее всего покинет клуб

Между Садио Мане и Лероем Сане развязался конфликт в раздевалке после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ман Сити" (0:3). Сенегалец ударил немца по лицу и разбил ему губу.

Об инциденте сообщает Bild.

Конфликт начался ещё на поле. Мане не понравилось как с ним разговаривает Сане. Игроков разнимали игроки "Баварии" и Лероя пришлось вывести из раздевалки, чтобы он успокоился.

Журналист Флориан Плеттенберг отмечает, что Садио Мане после этого вряд ли останется в клубе. "Бавария" не собирается мириться с его поведением и клуб не остановится на одном штрафе.

"Клуб должен сделать из этого показательный пример. В лице Тухеля он нанял тренера, при котором подобные вещи не должны происходить. Я не думаю, что у Мане есть будущее в "Баварии" после этого сезона", – отметил журналист.

Клуб ещё не комментировал этот инцидент.

Напомним, что перед уходом Юлиана Нагельсманна из клуба, сообщалось о конфликте между менеджером и Мане. Сенегалец якобы накричал на главного тренера, а сам немец испугался поведению игрока.