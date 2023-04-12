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Мане ударил Сане в раздевалке после поражения от Сити. Сенегалец скорее всего покинет клуб
Очередной конфликт с сенегальцем
Фото: twitter.com/FootballSenegal
Между Садио Мане и Лероем Сане развязался конфликт в раздевалке после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ман Сити" (0:3). Сенегалец ударил немца по лицу и разбил ему губу.
Об инциденте сообщает Bild.
Конфликт начался ещё на поле. Мане не понравилось как с ним разговаривает Сане. Игроков разнимали игроки "Баварии" и Лероя пришлось вывести из раздевалки, чтобы он успокоился.
Журналист Флориан Плеттенберг отмечает, что Садио Мане после этого вряд ли останется в клубе. "Бавария" не собирается мириться с его поведением и клуб не остановится на одном штрафе.
"Клуб должен сделать из этого показательный пример. В лице Тухеля он нанял тренера, при котором подобные вещи не должны происходить.
Я не думаю, что у Мане есть будущее в "Баварии" после этого сезона", – отметил журналист.
Клуб ещё не комментировал этот инцидент.
Напомним, что перед уходом Юлиана Нагельсманна из клуба, сообщалось о конфликте между менеджером и Мане. Сенегалец якобы накричал на главного тренера, а сам немец испугался поведению игрока.
- @Plettigoal on the Mané/Sané incident: 'FC Bayern cannot accept that. It will go beyond a fine. The club has to set an example. With Tuchel, they brought in a coach under whom things like that shouldn't happen. I don't think Sadio Mané has a future at Bayern beyond the summer'— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 12, 2023
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