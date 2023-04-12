  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Мане ударил Сане в раздевалке после поражения от Сити. Сенегалец скорее всего покинет клуб
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мане ударил Сане в раздевалке после поражения от Сити. Сенегалец скорее всего покинет клуб

Германия
(1 голосов)

Очередной конфликт с сенегальцем

Мане ударил Сане в раздевалке после поражения от Сити. Сенегалец скорее всего покинет клуб

Фото: twitter.com/FootballSenegal

Новина українською

Между Садио Мане и Лероем Сане развязался конфликт в раздевалке после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ман Сити" (0:3). Сенегалец ударил немца по лицу и разбил ему губу.

Об инциденте сообщает Bild.

Конфликт начался ещё на поле. Мане не понравилось как с ним разговаривает Сане. Игроков разнимали игроки "Баварии" и Лероя пришлось вывести из раздевалки, чтобы он успокоился.

Журналист Флориан Плеттенберг отмечает, что Садио Мане после этого вряд ли останется в клубе. "Бавария" не собирается мириться с его поведением и клуб не остановится на одном штрафе.

"Клуб должен сделать из этого показательный пример. В лице Тухеля он нанял тренера, при котором подобные вещи не должны происходить.

Я не думаю, что у Мане есть будущее в "Баварии" после этого сезона", – отметил журналист.

Клуб ещё не комментировал этот инцидент.

Напомним, что перед уходом Юлиана Нагельсманна из клуба, сообщалось о конфликте между менеджером и Мане. Сенегалец якобы накричал на главного тренера, а сам немец испугался поведению игрока.

По теме
yellow-arrow
Осимхен готов на переход в Баварию летом
yellow-arrow
Айнтрахт объявил, что клуб летом покинет основной полузащитник
yellow-arrow
Ливерпуль покинул гонку за Беллингемом. Известно сколько Боруссия Д просит за полузащитника
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити Садио Мане Лерой Сане
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
bild.de

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде