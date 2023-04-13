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Мане не продадут из-за драки с Сане. Игроки решили конфликт
Ситуация урегулирована
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Садио Мане не покинет "Баварию" из-за конфликта с Лероем Сане. Руководство приняло решение, что игрок остается.
Игроки уладили конфликт.
При этом решения по санкциям к игроку еще нет. Минимальное наказание, которое может последовать - штраф.
Напомним, что после разгрома от "Сити" (0:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов Мане ударил в раздевалке по лицу Сане. Сенегальцу не понравилось, как немец с ним разговаривал.
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Источник:twitter.com/kerry_hau
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