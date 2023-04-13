  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Мане не продадут из-за драки с Сане. Игроки решили конфликт
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мане не продадут из-за драки с Сане. Игроки решили конфликт

Германия
(1 голосов)

Ситуация урегулирована

Мане не продадут из-за драки с Сане. Игроки решили конфликт

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Садио Мане не покинет "Баварию" из-за конфликта с Лероем Сане. Руководство приняло решение, что игрок остается.

Игроки уладили конфликт.

При этом решения по санкциям к игроку еще нет. Минимальное наказание, которое может последовать - штраф.

Напомним, что после разгрома от "Сити" (0:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов Мане ударил в раздевалке по лицу Сане. Сенегальцу не понравилось, как немец с ним разговаривал.

По теме
yellow-arrow
Официально: Бавария отстранила Мане от матча с Хоффенхаймом из-за конфликта с Сане
yellow-arrow
Мане ударил Сане в раздевалке после поражения от Сити. Сенегалец скорее всего покинет клуб
yellow-arrow
Осимхен готов на переход в Баварию летом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Садио Мане Лерой Сане
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
twitter.com/kerry_hau

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде