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Сане назвал Мане черным дерьмом, после чего сенегалец его ударил

Германия
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Стали известны детали конфликта

Сане назвал Мане черным дерьмом, после чего сенегалец его ударил

фото - Getty Images

Новина українською

Стало известно за какие слова Садио Мане ударил Лероя Сане по лицу в раздевалке после разгрома от "Ман Сити" (0:3) в Лиге чемпионов. Немец назвал сенегальца "черным дерьмом".

Об этом сообщил журналист Папа Махмуд Гуйе.

Напомним, что Мане разбил Сане губу. После этого футболистам "Баварии" пришлось выводить Сане из раздевалки, чтобы успокоить немца.

В "Баварии" рассматривали уход Мане из-за конфликта, но позже было принято решение оставить нападающего в команде.

Позже на сайте клуба вышло заявление об отстранении Мане от матча с "Хоффенхаймом". Также клуб заявил, что форварда оштрафуют.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Садио Мане Лерой Сане
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