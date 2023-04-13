Сане назвал Мане черным дерьмом, после чего сенегалец его ударил

Стало известно за какие слова Садио Мане ударил Лероя Сане по лицу в раздевалке после разгрома от "Ман Сити" (0:3) в Лиге чемпионов. Немец назвал сенегальца "черным дерьмом".

Об этом сообщил журналист Папа Махмуд Гуйе.

Напомним, что Мане разбил Сане губу. После этого футболистам "Баварии" пришлось выводить Сане из раздевалки, чтобы успокоить немца.

В "Баварии" рассматривали уход Мане из-за конфликта, но позже было принято решение оставить нападающего в команде.

Позже на сайте клуба вышло заявление об отстранении Мане от матча с "Хоффенхаймом". Также клуб заявил, что форварда оштрафуют.