Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сане назвал Мане черным дерьмом, после чего сенегалец его ударил
Стали известны детали конфликта
фото - Getty Images
Стало известно за какие слова Садио Мане ударил Лероя Сане по лицу в раздевалке после разгрома от "Ман Сити" (0:3) в Лиге чемпионов. Немец назвал сенегальца "черным дерьмом".
Об этом сообщил журналист Папа Махмуд Гуйе.
Напомним, что Мане разбил Сане губу. После этого футболистам "Баварии" пришлось выводить Сане из раздевалки, чтобы успокоить немца.
В "Баварии" рассматривали уход Мане из-за конфликта, но позже было принято решение оставить нападающего в команде.
Позже на сайте клуба вышло заявление об отстранении Мане от матча с "Хоффенхаймом". Также клуб заявил, что форварда оштрафуют.
"Noir de merde" les propos de L.Sané qui ont mis Sadio Mané dans tous ses états.— Papa Mahmoud Gueye (@billmahmuud) April 13, 2023
L'ancien citizen a regretté ses propos juste après l'accrochage.
Mané, qui s'est excusé devant ses coéquipiers, est suspendu pour le match face à Hoffenheim. Son avenir au Bayern n'est pas menacé.
Популярное сейчас
- На России заявили, что бывшие украинские биатлонистки воюют снайперами в Херсонской области
- Манчестер Юнайтед – Севилья. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.04.23
- Рух - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ
- Сити примет Баварию, Мудрик против Реала, ТОП-матч в УПЛ. Расписание футбола на 10-16 апреля
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО
- Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО