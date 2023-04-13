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Бавария оштрафовала Мане на 500 тысяч евро за драку с Сане. В клубе готовы расстаться с сенегальцем

Германия
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Сане просил, чтобы Мане жестко не наказывали

Бавария оштрафовала Мане на 500 тысяч евро за драку с Сане. В клубе готовы расстаться с сенегальцем

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

"Бавария" оштрафовала Садио Мане на 500 тысяч евро за драку с Лероем Сане в раздевалке на Этихаде после разгрома от "Ман Сити" (0:3). Форвард сборной Германии просил не наказывать его жестко, а также отказаться от штрафа.

Сане хочет как можно скорее забыть о конфликте и начать готовиться к решающим матчам сезона, для него эта тема закрыта. В клубе ожидают позитивной реакции от самого Мане.

При этом в клубе готовы продать Мане следующим летом. Клубу нужен чистый форвард, а не игрок профиля Садио.

Напомним, что Лерой назвал Садио "черным дерьмом", после чего последний ударил его по лицу и разбил ему губу. "Бавария" отстранила сенегальского форварда от матча с "Хоффенхаймом".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Садио Мане Лерой Сане
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