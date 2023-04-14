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Тухель о конфликте Сане и Мане: Конфликт улажен. Я первый, кто будет защищать Садио

Германия
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Настало время высказаться главного тренера

Тухель о конфликте Сане и Мане: Конфликт улажен. Я первый, кто будет защищать Садио

Фото: https://twitter.com/FCBayern

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал конфликт Садио Мане и Лероя Сане. Он заявил, что ситуация уже улажена.

Напомним, что после разгромного поражения от "Сити" (0:3) в 1/4 Лиги чемпионов Мане в раздевалке Этихада ударил по лицу Сане. После этого клуб отстранил сенегальца от матча с "Хоффенхаймом", а также оштрафовал на 500 тысяч евро.

"Все уладили. Отстранение на одну игру и штраф – последствия случившегося. Я сам ничего не видел, потому что был в тренерской. Конечно, я сразу поговорил с участниками инцидента, игроками и персоналом.

В связи с тем, что это вопиющий случай, который нас обеспокоил, было важно все прояснить до следующей тренировки. Мы сделали это вчера. Мы все прояснили, так что можем дальше работать друг с другом в позитивном ключе.

То, как с этим справились участники инцидента и другие игроки, возымело очищающий эффект. Вчера у нас была доброжелательная атмосфера. Она есть и сейчас.

Что касается Мане, то я первый, кто будет его защищать. Я давно знаю его и знаю только как абсолютного профессионала. Я также знаком с его окружением. Он никогда не был виновен в чем-то. Случившееся выходит из кодекса поведения, он это осознал и извинился.

Вот почему я рядом с Мане. Важно, что он сразу вернулся к тренировкам. Это было важно и для других игроков.

В "Баварии" открытая, дружелюбная и теплая атмосфера. Это клуб, которому свойственны высокий уровень профессионализма, спокойствие и хорошее взаимодействие. Все очень интенсивно, потому что мы прививаем команде новый стиль, практически не имея тренировок.

Было бы здорово, если бы происходящее в раздевалке оставалось там. Тогда бы нам не пришлось это обсуждать сейчас. Все допускают ошибки. Садьо ошибся. Но он, как и Лерой, образцово повел себя после этого. Я бы хотел, чтобы все это осталось в раздевалке", – сказал главный тренер "Баварии".

"Бавария" сыграет с "Хоффенхаймом" завтра, в 16:30.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Томас Тухель
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