Тухель о конфликте Сане и Мане: Конфликт улажен. Я первый, кто будет защищать Садио

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал конфликт Садио Мане и Лероя Сане. Он заявил, что ситуация уже улажена.

Напомним, что после разгромного поражения от "Сити" (0:3) в 1/4 Лиги чемпионов Мане в раздевалке Этихада ударил по лицу Сане. После этого клуб отстранил сенегальца от матча с "Хоффенхаймом", а также оштрафовал на 500 тысяч евро.

То, как с этим справились участники инцидента и другие игроки, возымело очищающий эффект. Вчера у нас была доброжелательная атмосфера. Она есть и сейчас.

Что касается Мане, то я первый, кто будет его защищать. Я давно знаю его и знаю только как абсолютного профессионала. Я также знаком с его окружением. Он никогда не был виновен в чем-то. Случившееся выходит из кодекса поведения, он это осознал и извинился.

Вот почему я рядом с Мане. Важно, что он сразу вернулся к тренировкам. Это было важно и для других игроков.

В "Баварии" открытая, дружелюбная и теплая атмосфера. Это клуб, которому свойственны высокий уровень профессионализма, спокойствие и хорошее взаимодействие. Все очень интенсивно, потому что мы прививаем команде новый стиль, практически не имея тренировок.

"Бавария" сыграет с "Хоффенхаймом" завтра, в 16:30.

Tuchel on the Mané/Sané incident: "That's settled. A game and a fine are the consequences of what happened. I didn't see it myself because I was in the coaching room. Of course I immediately spoke to everyone involved, the players and the staff" pic.twitter.com/9307lSNrnw