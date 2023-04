Тухель об ответном матче с Ман Сити: В футболе почти нет ничего невозможного. Хотим взять реванш

В первом матче "Бавария" разгромно уступила "Сити" на Этихаде (0:3). На пресс-конференции перед матчем с "Хоффенхаймом" главный тренер "мюнхенцев" Томас Тухель выразил мнение, что отыграться возможно.

"Бавария" сыграет с "Хоффенхаймом" завтра, 15-го апреля, в 16:30. Ответный матч с "Сити" пройдет 19-го апреля на Альянц Арене.

????️ Tuchel on the #UCL second leg: "It's about keeping focus. It may seem an impossible task, but almost nothing is impossible in football. I get the feeling that we're fired up for the return leg and getting our revenge. We've trained well, now we need a good result tomorrow." pic.twitter.com/v13YkwOnES