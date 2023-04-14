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Тухель об ответном матче с Ман Сити: В футболе почти нет ничего невозможного. Хотим взять реванш
Возможно ли отыграться с 0:3 против "Манчестер Сити"?
Фото: twitter.com/FCBayern
В первом матче "Бавария" разгромно уступила "Сити" на Этихаде (0:3). На пресс-конференции перед матчем с "Хоффенхаймом" главный тренер "мюнхенцев" Томас Тухель выразил мнение, что отыграться возможно.
"Нужно сохранять концентрацию. Это может показаться невыполнимой задачей, но в футболе почти нет ничего невозможного. У меня такое чувство, что мы полны сил перед ответным матчем и хотим взять реванш.
Мы хорошо тренировались, теперь нам нужен хороший результат завтра (против "Хоффенхайма")", – сказал тренер "Баварии".
"Бавария" сыграет с "Хоффенхаймом" завтра, 15-го апреля, в 16:30. Ответный матч с "Сити" пройдет 19-го апреля на Альянц Арене.
????️ Tuchel on the #UCL second leg: "It's about keeping focus. It may seem an impossible task, but almost nothing is impossible in football. I get the feeling that we're fired up for the return leg and getting our revenge. We've trained well, now we need a good result tomorrow." pic.twitter.com/v13YkwOnES— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) April 14, 2023
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