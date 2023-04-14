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Бундеслига. Шальке крупно разгромил Герту на домашнем поле
Игра двух аутсайдеров получилась яркой
Отчет будет доступен в ближайшее время
Бундеслига, 28-й тур
Шальке - Герта 5:2
Голы: Шкарке 3, Бюльтер 14, Теродде 48, Бюльтер 78, Камински 90+2 - Йоветич 45+3, Рихтер 84
Шальке: Ферманн, Матрициани, Йенц, Камински, Брюннер, Латца, Крал, Бюльтер, Дрекслер, Шкарке, Теродде.
Герта: Кристенсен, Дардай, Кемпф, Уремович, Платтенхардт, Джиерджи, Тузар, Боатенг, Йоветич, Лукебакио.
Предупреждения: Краус 86, Йенц 87 - Боатенг 40, Нганкам 70, Уремович 90.
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