  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бундеслига. Шальке крупно разгромил Герту на домашнем поле
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бундеслига. Шальке крупно разгромил Герту на домашнем поле

Германия
Обновлено
(1 голосов)

Игра двух аутсайдеров получилась яркой

Бундеслига. Шальке крупно разгромил Герту на домашнем поле

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Бундеслига, 28-й тур

Шальке - Герта 5:2

Голы: Шкарке 3, Бюльтер 14, Теродде 48, Бюльтер 78, Камински 90+2 - Йоветич 45+3, Рихтер 84

Шальке: Ферманн, Матрициани, Йенц, Камински, Брюннер, Латца, Крал, Бюльтер, Дрекслер, Шкарке, Теродде.

Герта: Кристенсен, Дардай, Кемпф, Уремович, Платтенхардт, Джиерджи, Тузар, Боатенг, Йоветич, Лукебакио.

Предупреждения: Краус 86, Йенц 87 - Боатенг 40, Нганкам 70, Уремович 90.

По теме
yellow-arrow
Тухель об ответном матче с Ман Сити: В футболе почти нет ничего невозможного. Хотим взять реванш
yellow-arrow
Тухель о конфликте Сане и Мане: Конфликт улажен. Я первый, кто будет защищать Садио
yellow-arrow
Гранды приедут во Львов, Заря vs Днепр-1, Мудрик встретит Де Дзерби. Расписание футбола на выходные
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Герта (Берлин) Шальке (Гельзенкирхен) Бундеслига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде