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Тухель: Матч с Хоффенхаймом был для нас шагом назад. Я недоволен

Германия
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Тренер ожидает лучших результатов от своих подопечных

Тухель: Матч с Хоффенхаймом был для нас шагом назад. Я недоволен

Фото: twitter.com/FCBayern

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Главный тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель прокомментировал ничейный исход матча своей команды с "Хоффенхаймом" в рамках 28-го тура чемпионата Германии.

"Конечно, результат для меня является самым важным, но то, как мы играли, также разочаровало. Слишком медленно и слишком много ошибок. У нас был момент, когда мы неправильно отдали шесть-семь передач за 60 секунд.

Мы сделали шаг назад, хотя была возможность сделать шаг вперёд и почувствовать уверенность. Ничего из этого нам не удалось.

Я удивлён этой игрой после того, как мы сыграли против "Фрайбурга" и 70 минут против "Манчестер Сити". Я действительно почувствовал энергию на тренировках. Теперь я абсолютно недоволен", - сказал тренер.

Напомним, в субботу, 15 апреля, "Бавария" дома сыграла вничью с "Хоффенхаймом" (1:1). В пяти матчах под руководством Томаса Тухеля команда одержала всего лишь две победы.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Томас Тухель Хоффенхайм (Зинсхайм)
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Источник:
Bayern&Germany

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