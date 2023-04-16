Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тухель: Матч с Хоффенхаймом был для нас шагом назад. Я недоволен
Тренер ожидает лучших результатов от своих подопечных
Фото: twitter.com/FCBayern
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель прокомментировал ничейный исход матча своей команды с "Хоффенхаймом" в рамках 28-го тура чемпионата Германии.
"Конечно, результат для меня является самым важным, но то, как мы играли, также разочаровало. Слишком медленно и слишком много ошибок. У нас был момент, когда мы неправильно отдали шесть-семь передач за 60 секунд.
Мы сделали шаг назад, хотя была возможность сделать шаг вперёд и почувствовать уверенность. Ничего из этого нам не удалось.
Я удивлён этой игрой после того, как мы сыграли против "Фрайбурга" и 70 минут против "Манчестер Сити". Я действительно почувствовал энергию на тренировках. Теперь я абсолютно недоволен", - сказал тренер.
Напомним, в субботу, 15 апреля, "Бавария" дома сыграла вничью с "Хоффенхаймом" (1:1). В пяти матчах под руководством Томаса Тухеля команда одержала всего лишь две победы.
Популярное сейчас
- Вест Хэм - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 16.04.2023
- Серия А. Поражение Интера и 0:0 Наполи дома, ничья второго состава Милана в Болонье
- После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5
- Гранды приедут во Львов, Заря vs Днепр-1, Мудрик встретит Де Дзерби. Расписание футбола на выходные
- Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО