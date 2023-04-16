Тухель: Матч с Хоффенхаймом был для нас шагом назад. Я недоволен

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель прокомментировал ничейный исход матча своей команды с "Хоффенхаймом" в рамках 28-го тура чемпионата Германии.

"Конечно, результат для меня является самым важным, но то, как мы играли, также разочаровало. Слишком медленно и слишком много ошибок. У нас был момент, когда мы неправильно отдали шесть-семь передач за 60 секунд.

Мы сделали шаг назад, хотя была возможность сделать шаг вперёд и почувствовать уверенность. Ничего из этого нам не удалось.

Я удивлён этой игрой после того, как мы сыграли против "Фрайбурга" и 70 минут против "Манчестер Сити". Я действительно почувствовал энергию на тренировках. Теперь я абсолютно недоволен", - сказал тренер.