Безумный камбек хозяев на последних секундах. Штутгарт – Боруссия Д 3:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 28-го тура Бундеслиги, в котором "Боруссия" Дортмунд не сумела удержать победу над "Штутгартом". "Шмели" еще в первом тайме дважды отличились в чужих воротах, а потом еще и играли в большинстве из-за удаления Мавропаноса. Однако во втором тайме гости пропустили два гола, а после, казалось бы, забитого победителя на 90+3 минуте все-таки пропустили еще один на 90+7. Феерия.

"Штутгарт" - "Боруссия" Д 3:3

Голы: Кулибали 77, Вагноман 84, Силас 90+7 – Аллер 26, Мален 33, Рейна 90+3

Удаление: Мавропанос 39