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Герта официально уволила Сандро Шварца с должности главного тренера
Команда - последняя в Бундеслиге
ФК "Герта" / Автор невідомий
Официальный сайт "Герты" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Сандро Шварцем.
До конца сезона команду будет тренировать Паль Дардаи. Также "Герту" оставят помощники Шварца – Даниэль Фишер и Волкан Булут.
На данный момент, после 28 туров, "Герта" идет последней в немецкой Бундеслиге, имея в своем активе 22 очка.
Напомним, Сандрро Шварц возглавил "Герту" в начале лета прошлого года.
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Источник:herthabsc.com
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