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Герта официально уволила Сандро Шварца с должности главного тренера

Германия
(1 голосов)

Команда - последняя в Бундеслиге

Герта официально уволила Сандро Шварца с должности главного тренера

ФК "Герта" / Автор невідомий

Новина українською

Официальный сайт "Герты" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Сандро Шварцем.

До конца сезона команду будет тренировать Паль Дардаи. Также "Герту" оставят помощники Шварца – Даниэль Фишер и Волкан Булут.

На данный момент, после 28 туров, "Герта" идет последней в немецкой Бундеслиге, имея в своем активе 22 очка.

Напомним, Сандрро Шварц возглавил "Герту" в начале лета прошлого года.

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В статье: Герта (Берлин) Паль Дардаи Сандро Шварц
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Источник:
herthabsc.com

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