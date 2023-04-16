Германия
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Бундеслига. Фрайбург сохраняет мечту о топ-4 после камбека в Бремене
Команда Штрайха в одном очке от зоны ЛЧ
Фото: Imago Images
Бундеслига, 28-й тур
Бремен, Везерштадион
Вердер – Фрайбург 1:2
Голы: Филипп 46 – Шаллаи 66, Хёлер 71
Вердер: Павленка – Штарк (Пипер, 83), Велькович, Фридль – Вайзер, Биттенкурт (Шмидт, 77), Гросс (Груев, 75), Стаге (Шмид, 75), Юнг – Филипп (Динкчи, 83), Дукш
Фрайбург: Флеккен – Кюблер, Гинтер, Линхарт, Гюнтер – Эггештайн, Хефлер – Доан, Грифо (Чон, 85) – Шаллаи (Петерсен, 85), Хёлер (Сидийя, 79)
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